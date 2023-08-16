الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لطلاب المرحلة الثانية.. خطوات تسجيل رغبات تنسيق الكليات 2023

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

تزامنا مع بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات 2023 أمس السبت ، ازداد محرك خطوات تسجيل رغبات تنسيق الكليات 2023، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دليلاً ارشاديا لمساعدة الطلاب في كافة الأسئلة التي تسهل عليهم عملية التسجيل وكتابة الرغبات.

خطوات تسجيل رغبات تنسيق الكليات 2023

وجاءت خطوات وطريقة تسجيل الرغبات تنسيق الكليات 2023 لطلاب الثانوية العامة لتنسيق المرحلة الثانية كتالي:

يجب التأني عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها، مع ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم اطلاع أي شخص عليه، كما حذرت التعليم العالي من الكيانات الوهمية، وضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق

كما أعلنت أنه يتم كتابة الرغبات عن  طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الإلكتروني" خدمة مجانية متاحة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني التالي: من هنا،

و يمكن للطالب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني  بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب، موضحا ان عدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة.

كيفية ترتيب رغبات تنسيق الكليات 2023

و يتم ترتيب الرغبات وفقًا للآتي:

1. إما بقطاعات التخصص المسموح به لشعبة الطالب أو بالجامعات، وفقًا لرغبة الطالب فى الالتحاق بالكلية أو المعهد الذى يريد الالتحاق به، وكذلك طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

2. ويجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول، قبل الاختيار في النطاق الجغرافي التالي له، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر، بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

و يمكن للطالب طباعة الرغبات التي قام بإدخالها، والحصول على إيصال برقم محدد، مؤرخ بتاريخ وساعة التقديم، أو الاحتفاظ بنسخة من رغبات الطالب على حاسبه الشخصي؛ حتى يمكنه الرجوع إليها وقت الحاجة، كما  يمكن للطالب تعديل رغباته عدة مرات، ويتم تنسيق الطالب وفقًا لآخِر تعديل قام به على الموقع، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب.

و يقوم الطالب بالدخول مرة أخرى على الموقع؛ لمعرفة الكلية المرشح لها، وطباعة بطاقة الترشيح، وذلك فى ضوء الحد الأدنى المعلن عنه فى كل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة، وذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق، مشيرة إلي أن   الحدود الدنيا تختلف للقبول بالكليات أو المعاهد طبقًا للشعب العلمية والأدبية.

و يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، وطباعة بطاقة الترشيح المتضمنة الكلية المرشح لها، وذلك عقب انتهاء مرحلة التحويلات، حيث تعتبر بطاقة الترشيح نهائية، كماإنه  لا يحق للطالب ترشحه مرة أخرى  بعد إعلان نتيجة التنسيق، وحصوله على بطاقة الترشيح النهائية.

موعد فتح تقليل الاغتراب 2023 

واعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه يتم فتح تحويلات تقليل الاغتراب أمام الطلاب عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، حيث يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معًا، وتعلن النتيجة في حدود النسبة المقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون فى إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ثلاثى، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، يتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة بنفس القواعد.

 

تنسيق الكليات 2023 تسجيل رغبات تنسيق الكليات 2023 خطوات تسجيل رغبات تنسيق الكليات 2023 التنسيق الالكتروني موقع التنسيق الالكتروني

الأكثر قراءة

قناة الكأس: الشباب السعودى يتقدم بعرض رسمى لضم زيزو

على ماهر: لاعبو المصرى جاهزون للموسم الجديد.. ونسعى لبناء فريق قوى

حديث مفتوح مع الشعب.. الرئيس السيسى: الظروف الاقتصادية الصعبة ستصبح تاريخًا مثلما حدث مع الإرهاب

قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه بالقوات المسلحة

النيابة الإدارية تجري معاينة لموقع عقار الإسكندرية المنهار

القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس تشارك فى وفد نواب رؤساء جامعات إقليم القاهرة الكبرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس