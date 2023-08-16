لطلاب المرحلة الثانية.. خطوات تسجيل رغبات تنسيق الكليات 2023

تزامنا مع بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات 2023 أمس السبت ، ازداد محرك خطوات تسجيل رغبات تنسيق الكليات 2023، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دليلاً ارشاديا لمساعدة الطلاب في كافة الأسئلة التي تسهل عليهم عملية التسجيل وكتابة الرغبات.

خطوات تسجيل رغبات تنسيق الكليات 2023

وجاءت خطوات وطريقة تسجيل الرغبات تنسيق الكليات 2023 لطلاب الثانوية العامة لتنسيق المرحلة الثانية كتالي:

يجب التأني عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها، مع ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم اطلاع أي شخص عليه، كما حذرت التعليم العالي من الكيانات الوهمية، وضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق

كما أعلنت أنه يتم كتابة الرغبات عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الإلكتروني" خدمة مجانية متاحة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني التالي: من هنا،

و يمكن للطالب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب، موضحا ان عدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة.

كيفية ترتيب رغبات تنسيق الكليات 2023

و يتم ترتيب الرغبات وفقًا للآتي:

1. إما بقطاعات التخصص المسموح به لشعبة الطالب أو بالجامعات، وفقًا لرغبة الطالب فى الالتحاق بالكلية أو المعهد الذى يريد الالتحاق به، وكذلك طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

2. ويجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول، قبل الاختيار في النطاق الجغرافي التالي له، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر، بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

و يمكن للطالب طباعة الرغبات التي قام بإدخالها، والحصول على إيصال برقم محدد، مؤرخ بتاريخ وساعة التقديم، أو الاحتفاظ بنسخة من رغبات الطالب على حاسبه الشخصي؛ حتى يمكنه الرجوع إليها وقت الحاجة، كما يمكن للطالب تعديل رغباته عدة مرات، ويتم تنسيق الطالب وفقًا لآخِر تعديل قام به على الموقع، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب.

و يقوم الطالب بالدخول مرة أخرى على الموقع؛ لمعرفة الكلية المرشح لها، وطباعة بطاقة الترشيح، وذلك فى ضوء الحد الأدنى المعلن عنه فى كل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة، وذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق، مشيرة إلي أن الحدود الدنيا تختلف للقبول بالكليات أو المعاهد طبقًا للشعب العلمية والأدبية.

و يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، وطباعة بطاقة الترشيح المتضمنة الكلية المرشح لها، وذلك عقب انتهاء مرحلة التحويلات، حيث تعتبر بطاقة الترشيح نهائية، كماإنه لا يحق للطالب ترشحه مرة أخرى بعد إعلان نتيجة التنسيق، وحصوله على بطاقة الترشيح النهائية.

موعد فتح تقليل الاغتراب 2023

واعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه يتم فتح تحويلات تقليل الاغتراب أمام الطلاب عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، حيث يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معًا، وتعلن النتيجة في حدود النسبة المقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون فى إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ثلاثى، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، يتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة بنفس القواعد.