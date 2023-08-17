يعد تنسيق الجامعات 2023، من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها خلال الساعات الماضية عبر محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" من قبل أولياء الأمور والطلاب، مما يتسبب للبعض خوف وقلق من نتائج التنسيق غير المتوقعة.

ويعاني بعض الطلاب والطالبات من الاكتئاب إذا لم يتمكنوا من الدخول للجامعة أو الكلية أو المعهد المراد لتحقيق الذات، لذا تستعرض "الدستور"، خلال السطور التالية روشتة مهمة من طبيب نفسي قبل اختيار الكلية ليتمكن الطلاب من استكمال دراستهم بدون قلق او توتر بسبب تنسيق الجامعات 2023.

- روشتة مهمة من طبيب نفسي قبل اختيار الكلية

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن هناك العديد من الطلاب يعانون من القلق والاضطراب وقت اختيار الكلية أو المعهد أو الجامعة خوفاً من عدم القبول في المجال المراد تحقيق حلمه به، خصوصاً بعد إعلان التنسيق الجامعات 2023.

وأضاف استشاري الطب النفسي، في تصريح خاص لـ "الدستور"، أن الحياة لا تقف على اختيار واحد، فيستطيع الطالب أو الطالبة اختيار المجال الأقرب لطموحه وبذل المزيد من الجهد للاجتهاد فيه، ويمكن للطالب العمل على التطوير بمحاولة منه لتقبل الكلية أو الجامعة أو المعهد التي تم القبول فيها حتى يتمكن من إثبات نفسه بها.

وأكد "فرويز"، أن بعض الطلاب تتوقف حياتها على المجال الذي يحبه أو يريد أن يدرس به وإذا لم يحصل على ما يريد يصاب بالاكتئاب والقلق والخوف، لأنه أراد شيئاً مختلفا ويتناسب مع قدراته، ولكن مجال التعليم مفتوح وبه العديد من المهارات التي يمكن لجميع الطلاب استغلالها وتعلم أشياء جديدة ويستطيع أن يطور من نفسه، وذلك بمساعدة الأهل والوقوف بجانب أولادهم، وتشجيعهم على التأقلم في أي جامعة أو معهد لتحقيق الأهداف المطلوبة.