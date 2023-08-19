السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كم مصاريف جامعة العلمين الدولية للعام الدراسي الجديد 2023/2024؟

جامعه العلمين
جامعه العلمين

يتساءل الكثير من أولياء الأمور والطلاب عن أسعار المصاريف بالجامعات والمعاهد العليا الحكومية والأهلية والخاصة بعد ظهور نتائج التنسيق للعام الدراسي الجديد   2023 / 2024.

تنسيق 2023.. تعرف على مصروفات جامعة العلمين

كم مصاريف جامعة العلمين الدولية للعام الدراسي الجديد 2023/2024

 

وزاد البحث على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" عن أسعار مصاريف الجامعات الخاصة للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، بسبب زيادة عدد الطلاب الذين لم يستطيعوا الالتحاق والتقديم من خلال تنسيق الجامعات الحكومية لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، بسبب فروق المجموع  عن ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المرحلة الأولى والثانية من التنسيق.

لذلك يقدم "الدستور" من خلال السطور التالية كل ما يمكن معرفته عن مصاريف جامعة العلمين الدولية ومصاريف جميع الكليات ومختلف المجالات بها بعدما زاد التساؤل عنها وعن كيفية التقديم بها.

 

مصاريف جامعة العلمين الدولية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024

 

قامت جامعة العلمين الدولية بالكشف عن المصاريف بجميع الكليات بها الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2023 / 2024 والتي جاءت على النحو التالي.

1- الطب البشري:
بلغت مصاريف كلية الطب البشري في جامعة العلمين الدولية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024 نحو 105 آلاف جنيه.

2- صيدلة:
بلغت مصاريف كلية الصيدلة في جامعة العلمين الدولية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024 نحو 85 ألف جنيه.

3- العلاج الطبيعي:
بلغت مصاريف كلية العلاج الطبيعي في جامعة العلمين الدولية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024 نحو 65 ألف جنيه.

4- طب الأسنان:
بلغت مصاريف كلية طب الأسنان في جامعة العلمين الدولية للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024 نحو 100 ألف جنيه.

5- تمريض:
بلغت مصاريف كلية التمريض في جامعة العلمين الدولية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024 نحو 35 ألف جنيه.

6- الزراعة:
بلغت مصاريف كلية الزراعة والزراعات الصحراوية في جامعة العلمين الدولية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024 نحو 50 ألف جنيه.

7- الغذاء والصناعات الغذائية:
بلغت مصاريف كلية الغذاء والصناعات الغذائية في جامعة العلمين الدولية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024 نحو 45 ألف جنيه.

8- اللغات التطبيقية:
بلغت مصاريف كلية اللغات التطبيقية في جامعة العلمين الدولية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024 نحو 70 ألف جنيه.

9- علوم وهندسة الحاسب:
بلغت مصاريف كلية علوم وهندسة الحاسب في جامعة العلمين الدولية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024 نحو 70 ألف جنيه.

10-  الهندسة:
بلغت مصاريف كلية الهندسة في جامعة العلمين الدولية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024 نحو 70 ألف جنيه.

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