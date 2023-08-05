السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تنسيق 2023.. تعرف على مصروفات جامعة العلمين

جامعة العلمين
جامعة العلمين

بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي البحث عن مصروفات الجامعات بعد ظهور نتائجهم، حيث زادت عمليات البحث فى محرك جوجل من مصروفات جامعة العلمين 2023، بالتزامن مع بدء تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية.

تنسيق جامعة العلمين 2023.. ومؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية

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وتشتمل جامعة العلمين على برامج دراسية متعددة من بينها تخصصات الطب والصيدلة والأسنان والهندسة والحاسبات وعلوم هندسة الحاسب، والعمارة، والعلاج الطبيعي، والفنون، وهندسة الإنتاج، والتمريض، والإنتاج الإعلامي، والعلوم الإدارية، والدراسات الاجتماعية، والدراسات القانونية، وغيرها من التخصصات.

مصروفات جامعة العلمين في الكليات المتعددة 2023

مصروفات كلية الطب في جامعة العلمين 105 آلاف جنيه.

مصروفات كلية الأسنان في جامعة العلمين 97 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلوم الصيدلية في جامعة العلمين 85 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلاج الطبيعي في جامعة العلمين 63 ألف جنيه.

مصروفات كلية علوم التمريض في جامعة العلمين 31 ألف جنيه.

مصروفات كلية الزراعات الصحراوية في جامعة العلمين 43 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلوم الأساسية المتقدمة في جامعة العلمين 48 ألف جنيه.

مصروفات كلية الغذاء والصناعات الغذائية في جامعة العلمين 43 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية في جامعة العلمين 43 ألف جنيه.

مصروفات كلية اللغات التطبيقية في جامعة العلمين 43 ألف جنيه.

مصروفات كلية الدراسات القانونية في جامعة العلمين 45 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلوم الإدارية في جامعة العلمين 46 ألف جنيه.

مصروفات كلية السياحة والضيافة في جامعة العلمين 40 ألف جنيه.

مصروفات كلية الإنتاج الإعلامي في جامعة العلمين 50 ألف جنيه.

مصروفات كلية الفنون في جامعة العلمين 49 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلوم الهندسية في جامعة العلمين 69 ألف جنيه.

مصروفات كلية علوم وهندسة الحاسبات في جامعة العلمين 69 ألف جنيه.

مصروفات كلية العمارة في جامعة العلمين 69 ألف جنيه.

مصروفات كلية علوم وهندسة المنسوجات في جامعة العلمين 58 ألف جنيه.

تنسيق جامعة العلمين 2023.. ومؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية

موقع جامعة العلمين

جدير بالذكر أن مقر جامعة العلمين، يقع في قلب مدينة العلمين على الساحل الشمالي الغربي وتم افتتاحها عام 2020، وترتكز نظم الدراسة بها على الجانب العملي والنظري، مع توافر أحدث أجهزة وطرق تدريس علمية حديثة، بحيث يتخرج منها الطالب ملم بجميع العلوم المطبقة في الواقع العملي، وبحيث يجد فرصة عمل في العديد من الوظائف المتاحة، وعلى وجه خاص في القطاع الخاص.

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