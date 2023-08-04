بعد تأهلها لنهائي استراتيجية التدويل.. كل ما لا تعرفه عن جامعة العلمين الدولية

تأهلت جامعة العلمين الدولية إلى نهائي جائزة أفضل جامعة من حيث استراتيجية التدويل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك ضمن القائمة النهائية المُكونة من 6 جامعات للمنافسة على الجائزة، والتي تنظمها مؤسسة التايمز البريطانية.

يأتي ذلك في إطار اهتمام المجلس الأعلى للتعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور أيمن عاشور، على أهمية مشاركة الجامعات في المسابقات الدولية لصقل مهارات وخبرات الطلاب وتزويدهم بالمعارف التي تساعدهم على الارتقاء بقدراتهم، مما سيعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع ككل.

في هذا الإطار تستعرض “الدستور” أبرز المعلومات عن جامعة العلمين الدولية.

جامعة العلمين الدولية أو كما تُعرف بـ"AIU" هي جامعة أهلية مصرية غير ربحية، تقع في مدينة العلمين الجديدة، بمحافظة مطروح شمال مصر.

أنشأت جامعة العلمين الدولية بقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي تحت رقم 435 لسنة 2020 وافتتحت سنة 2020.

تقع جامعة العلمين الدولية على مساحة 150 فداناً تقريباً، وتضم مكتبة مركزية ومسرحًا خارجيًا ومنطقة رياضية وترفيهية ومستشفى جامعي ومستشفى اسنان ومبنى إدارة الجامعة و10 مباني للكليات و4 أبراج سكنية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، فضلاً عن 9 عمارات سكنية إضافية خارج الحرم الجامعي بحي الإسكان المتميز.

المجالات الدراسية والبرامج الأكاديمية

توفر جامعة العلمين الدولية أكثر من 44 برنامج أكاديمي في 13 مجال مختلف، هم:

مجال طب الأسنان.

مجال الصيدلة.

مجال الفنون والتصميم.

مجال إدارة الأعمال.

مجال الهندسة.

مجال علوم وهندسة الحاسبات.

مجال الدراسات القانونية الدولية.

مجال العلوم (علوم الصحة العامة، العلوم الأساسية المتقدمة).

مجال الطب.

مجال العلاج الطبيعي.

مجال السياحة والضيافة.

مجال الإعلام والاتصال.

مجال الدراسات العليا.

برامج مزدوجة:

توفر جامعة العلمين الدولية 4 برامج مزدوجة في 3 مجالات مختلفة، هي:

مجال علوم وهندسة الحاسب، وتشمل: علوم وهندسة الحاسب مع جامعة لويفيل الأمريكية، الأمن السيبراني مع جامعة ويست فيرجينيا الأمريكية وإدارة الأمن السيبراني بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر.

مجال العلوم الهندسية، وتشمل: “الهندسة الحيوية مع جامعة لويفيل الأمريكية”.

مجال الفنون والتصميم، وتشمل: “الإعلان والاتصال مع جامعة ليون 3 الفرنسية”.

الخدمات:

تتوفّر بجامعة العلمين الدولية بمدينة العلمين الجديدة بها عدد من الخدمات المُختلفة لدارسيها، وهي: “سكن، مواصلات، انترنت مجانى، مركز أنشطة، عيادة طبية، صالة رياضية داخلية، مسرح خارجي، المكتبة المركزية، وصول مجاني إلى oracle SIS وMedad LMS وEKB وOffice 365”.