تنسيق جامعة العلمين 2023.. ومؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية

يتسأل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة وأولياء أمورهم عن تنسيق جامعة العلمين 2023، وذلك عقب اعتماد النتيجة بشكل رسمي خلال منتصف الأسبوع الماضي وانطلاق أولى مراحل تنسيق الجامعات المصرية صباح اليوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023 ويرغب قطاع عريض من الطلاب في الالتحاق بالكليات التي يرغبون في الدراسة بها.

تنسيق جامعة العلمين 2023

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق جامعة العلمين 2023 وكافة الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية والحدود الدنيا والنسبة المئوية خلال الأيام المقبلة عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 حيث تستهدف الطلاب الذين لم ليتحقوا بالكليات التي يرغبون فيها.

وعادة ما يكون تنسيق الجامعات الأهلية والتابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أقل من تنسيق الجامعات الحكومية ليتمكن طلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى ممن حصلوا على الدبلومات الفرنسية والألمانية من طلاب المدارس الدولية التقديم فيها ودراسة العلةم التي يرغبونها في الكليات المتاحة بها.

مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية 2023

جاء تنسيق الجامعات الأهلية ومن بينها جامعة العلمية خلال العام الماضي 2022-2023 كما يلي :-

تنسيق كلية الصحة العامة 55% لطلاب الثانوية العامة و 55% لطلاب الشهادات المعادلة.

تنسيق كلية العلوم الأساسية 55% لطلاب الثانوية العامة و 55% لطلاب الشهادات المعادلة.

تنسيق كلية العلوم الإدارية 55% لطلاب الثانوية العامة و 55% لطلاب الشهادات المعادلة.

تنسيق كلية العلوم الصيدلية 78% لطلاب الثانوية العامة و 80% لطلاب الشهادات المعادلة.

تنسيق كلية الهندسة 65% لطلاب الثانوية العامة و 70% لطلاب الشهادات المعادلة.

تنسيق كلية هندسة الحاسب الآلي 65% لطلاب الثانوية العامة و 70% لطلاب الشهادات المعادلة.

تنسيق كلية علوم الحاسب 62% لطلاب الثانوية العامة و 60% لطلاب الشهادات المعادلة.

تنسيق كلية طب الأسنان 79% لطلاب الثانوية العامة و 80% لطلاب الشهادات المعادلة.

تنسيق كلية الفنون والتصميم 50% لطلاب الثانوية العامة و 60 % لطلاب الشهادات المعادلة.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان جامعة العلمين صرح تعليمي تم إنشاؤه في مدينة العلمين الجديدة ومجهزة على أعلى مستوى طبقا لخطة الدولة للنهوض بالتعليم الجامعي خلال السنوات المقبلة.

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