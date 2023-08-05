معامل تنسيق جامعة عين شمس تستقبل طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الأولى

استقبلت معامل الحاسب الآلي، التي خصصتها جامعة عين شمس للتنسيق الإلكترونى، الطلاب الناجحين في الثانوية العامة فى المرحلة الأولى من التنسيق، وذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف عام على أعمال التنسيق بالجامعة، إبراهيم سعيد حمزة الأمين المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

وخصصت إدارة الجامعة ١٣ معملًا للحاسب الآلي، وقد تمت مراعاة التوزيع الجغرافي للمقرات والمعامل المخصصة للتنسيق الإلكتروني، لتوفير الخدمة والتيسير على أكبر عدد من الطلاب، حيث تم تخصيص معامل بكلية الآداب وكلية الحاسب الآلي بالحرم الرئيسى لجامعة عين شمس بالعباسية، ومعامل بكلية البنات بمصر الجديدة، وكذلك بكلية الهندسة بميدان عبده باشا وكلية الزراعة بشبرا.

كما تم تخصيص معمل لاستقبال الطلاب من ذوى القدرات الخاصة بمقر مركز الإبصار بكلية الآداب، وهذا المعمل تم تجهيزه تقنيًا وبشريًا لتقديم كل أوجه المساعدة والنصح والإرشاد فى التقديم للجامعات خلال عملية التنسيق الإلكترونى.

كما تستعد الجامعة من خلال فريق عمل متخصص للرد على كل استفسارات الطلاب وذويهم ومساعدتهم فى التنسيق فى كل مراحل التنسيق حرصًا على مستقبلهم، وذلك من خلال فريق الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة، مع توفير كل سبل الراحة والخدمات اللوجستية لكل الطلاب والمترددين على المعامل بناء على توجيهات قيادة الجامعة.

جدير بالذكر أن جميع معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس تستقبل الطلاب طبقًا للمواعيد التي تعلنها وزارة التعليم العالي لمراحل التنسيق المتتابعة.