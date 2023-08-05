السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غلق كلى لشارع الأزهر بسبب هبوط أرضى.. تعرف على التحويلات المرورية

غلق كلى لشارع الأزهر
غلق كلى لشارع الأزهر بسبب هبوط أرضى

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، لتنفيذ أعمال حفر وحقن التربة بشارع الأزهر لوجود هبوط أرضى أمام مستشفى الحسين، مما يستلزم الغلق الكلى لشارع الأزهر فى الاتجاه القادم من كوبرى الأزهر اتجاه صلاح سالم.

وذلك اعتباراً من الساعة الـ12 صباحاً "بعد منتصف الليل" يوم السبت الموافق 5/ 8/ 2023 لمدة يومين فقط على النحو التالى:

- غلق مطلع كوبرى الأزهر من ميدان الأوبرا وتحويل حركة المرور إلى مناطق ميدان العتبة وصولاً لشارع الجيش.
- غلق مدخل شارع الأزهر من شارع بورسعيد وتحويل حركة المركبات اتجاه شارع بورسعيد فميدان الجيش.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
 

الادارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة بتعيين الخدمات المرورية المساعدات الفنية تحويلات مرورية تسيير حركة المرور حركة المرور حركة المركبات شارع بورسعيد كثافات مرورية متوقعة شارع الازهر
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