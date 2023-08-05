السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قناة السويس تعلن غرق قاطرة فى حادث تصادم مع ناقلة

جريدة الدستور

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، إن أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة CHINAGAS LEGEND والقاطرة "فهد" إحدى القاطرات التابعة للهيئة، بالكم 51 بمنطقة البلاح، والذي أسفر عن غرق القاطرة.

وأوضح رئيس الهيئة أن التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هونج كونج، مع القاطرة "فهد" إحدى القاطرات التابعة للهيئة، في نطاق منطقة البلاح، مما أدى إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها.

ويبلغ طول الناقلة 230 مترا، وعرضها 36 مترا، بغاطس 27 قدما، وحمولة كلية 52 ألف طن، وتنتظر السفينة حاليا في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.

وأضاف رئيس الهيئة أنه على الفور تم دفع فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لإنقاذ طاقم القاطرة المكون من 7 أفراد، حيث لا تزال أعمال الإنقاذ جارية، كما تم الدفع بالرافعة "إنقاذ" لإجراء أعمال انتشال القاطرة، مشيرا إلى أنه جارٍ إعداد تقرير مفصل عن أسباب الحادث والاطمئنان على حالة الطاقم.

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