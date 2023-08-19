السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سميرة عبدالعزيز تستعيد ذكريات صعبة من جنازة زوجها محفوظ عبدالرحمن.. ووصيته لها

سميرة عبدالعزيز
سميرة عبدالعزيز

استعادت الفنانة سميرة عبدالعزيز، ذكريات جنازة زوجها الراحل محفوظ عبدالرحمن، والمواقف التي حدثت فيها.

وقالت خلال لقائها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية CBC، إنهم كانوا يصرون على أن تظل بالسيارة، ولكنها خرجت منها ونادت على شخص يدعى باسم، وقالت له "خدني أمشي معاكم بالجنازة" وكان هناك فنانات عدة شاركن في الجنازة.

وأضافت أنها كانت تشعر أن عمرها انتهى وأنها لن تعمل مرة ثانية،  مشيرة إلى أنه خلال تواجده بالمستشفى كان يقول لها: "لا تتركي الفن خاصة أنتي بتقدمي أدوار الناس بتقلدك فيها وإوعي تسيبي الشغل لأن العمل عبادة". 

سر السعادة الزوجية

وعن سر السعادة الزوجية أكدت أنه لابد أن يكون هناك صراحة بين الزوج والزوجة ولابد أن تحترم رغبة زوجها وكلامه وأن يكون هناك توافق في الرغبات، وكل شخص لابد أن يتنازل عن رغباته من أجل الطرف الثاني حتى تكون الحياة سعيدة.

وأشارت إلى أن الأم لابد أن توعي ابنتها بالسلوك الذي تتبعه في بيتها مع زوجها وتعلمها كيف نجح زواجها وكيف تحترم بيتها.

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