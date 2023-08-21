موقع تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية وموعد إعلان النتيجة

زاد البحث عن موقع تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية منذ غلق باب تسجيل رغبات طلاب الشعبة العلمية والأدبية من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 في تمام الساعة السابعة من مساء أمس الأحد الموافق 20 أغسطس 2023 عقب انتهاء الفترة التي حددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتسجيل.

موقع تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية

يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022-2023 الاستعلام عن أسماء الكليات المرشحين إليها من قبل مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للدراسة بها خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024، وذلك وفقا للخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية من خلال هذا الرابط (من هنا).

كتابة الشعبة الدراسية للطالب.

إدخال رقم جلوس الطالب في امتحانات الثانوية العامة و الرقم السري.

الضغط على كلمة استعلم.

ظهور اسم الكلية والجامعة التي تم ترشيح الطالب إليها وفقا لضوابط مكتب التنسيق.

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023-2024

انتهت أمس الأحد الموافق 20 أغسطس 2023 في تمام الساعة السابعة الفترة التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائجها في غضون 72 ساعة أى يوم الخميس المقبل الموافق 24 أغسطس 2023 لكافة الطلاب المتقدمين من طلاب الشعب العلمية والأدبية.

يذكر أن الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لطلاب الشعبة العلمية 250 درجة فأكثر بنسبة 60.98 % وتستهدف نحو 259445 طالب والحد الأدني للتقديم لطلاب الشعبة الأدبية نحو 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05% تستهدف نحو 90688 طالب وطالبة.

تنسيق الجامعات الأهلية 2024

فتحت الجامعات الأهلية بكافة محافظات الجمهورية باب التقديم إليها في العام الدراسي المقبل 2023-2024، وذلك عقب إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى والتي تم الإعلان عنها يوم الاثنين الماضي 14 أغسطس 2023 وذلك ليتمكن الطلاب من تقديم أوراقهم في الكلية التي يرغبون فيها وفقا لتنسيق الجامعات الأهلية.

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