صفحات الغش تتداول امتحان الجبر والهندسة لطلاب الثانوية العامة الدور الثانى

تداولت صفحات الغش الإلكتروني، صفحات من امتحان الجبر والهندسة الفراغية للرياضيات البحتة، يزعمون أنه الامتحان الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة في ثاني امتحانات الدور الثاني، للعام الدراسي الحالي 2022 /2023.

وبدأ صباح اليوم، طلاب الثانوية العامة 2022 /2023 دور ثان امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، في ثالث أيام انطلاق امتحانات الدور الثاني.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2022 /2023 دور ثان السبت 19 أغسطس وتستمر حتى يوم 29 أغسطس الجاري.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للدور الثاني

- الثلاثاء 22 أغسطس: الاقتصاد والإحصاء.

-الأربعاء 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ.

- الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى- السبت 26 أغسطس: الكيمياء والجغرافيا.

-الأحد 27 أغسطس: الديناميكا.

- الإثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

- الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.