تعرف على مواعيد عمل مكاتب التنسيق بالجامعات لتسجيل الرغبات

يتساءل بعض الطلاب عن مواعيد عمل مكاتب التنسيق بالجامعات لتسجيل رغبات المرحلة الثانية للثانوية 2023 العامة، للالتحاق بالكليات والمعاهد، وكذلك للحصول على نتائج التنسيق للمرحلة الأولى وعمليات التعديل ومرحلة تقليل الاغتراب من خلال مجموعة من المختصين بمكاتب التنسيق التي تتيحها الكليات بمختلف محافظات الجمهورية داخل معامل الحاسب الآلي الخاصة بها حيث يواجه البعض من الطلاب والطالبات بعض المشكلات التي تحتاج إلى استفسار ومساعده لإنجاز الخدمات الخاصة بالتنسيق عبر موقع مصر الرقمي والذي يتم التسجيل فيه.

مواعيد عمل مكاتب التنسيق بالجامعات

وتستقبل مكاتب التنسيق بالجامعات بمختلف الجمهورية الطلاب الراغبين في تسجيل رغباتهم في المرحلة الثانية وكذلك أيضا للخدمات الأخرى الخاصة بالتنسيق وتأتي مواعيد عمل مكاتب التنسيق بالجامعات يوميا في تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا دون إجازات خلال فترة التسجيل، حيث تتيح الكليات معامل الكمبيوتر المجهزة للدخول على موقع التنسيق وتسجيل الرغبات والتعديل عليها والحصول على النتيجة، بالاستعانة بخبرات المختصين المتواجدين داخل المكتب.

يقول أحمد رجب مندوب اتصال مكتب التنسيق بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، إن الطلاب يتوافدون منذ فتح مرحلة التنسيق الأولى والثانية لتسجيل رغباتهم والحصول على النتائج التنسيق بشكل يومي حتى يوم الجمعة فهو ليس يوم عطلة كما يظن البعض فيتم استقبال الطلاب بشكل يومي من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا وعلى أتم استعداد لتقديم كافة الخدمات للطلاب ومساعدتهم في إدخال برغباتهم على الموقع الخاص بالتنسيق بصورة صحيحة.

وأضاف أن كلية الزراعة جامعة القاهرة جهزت معامل الحاسب الآلي لاستيعاب الطلاب وذلك بناءا على توجيهات الدكتور سامح عبدالفتاح عميد الكلية وتحت إشراف الدكتورة فاطمة سمير وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور ياسر يحيي مشرف الوحدة فأتاحت الكلية للطلاب 4 معامل لتستوعب أي عدد دون انتظار لفترات طويلة، مشيرا إلى أن اليومين الماضيين توافد على المكتب قرابة 4 آلاف طالب وطالبة منذ فتح تسجيل رغبات المرحلة الثانية ومن المتوقع أن يزداد العدد غدا في آخر يوم مهلة التسجيل في رغبات المرحلة الثانية بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مد التسجيل ليوم إضافي لينتهي غدا الأحد في تمام الساعة السابعة من مساء الأحد.