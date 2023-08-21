الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إعلان نتائج تظلمات طلاب الثانوية العامة غدا

طلاب
طلاب

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الثلاثاء، نتائج تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتيجة امتحانات الدور الأول. 

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إعلان نتائج التظلمات إلكترونيا مع السماح للطلاب المتظلمين بالاطلاع على النتائج، كما سيتم كشف أعداد الطلاب الذين تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة دور أول.

ويمكن الاستعلام على نتيجة التظلمات من الرابط التالي :

https://tazalom.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F

وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة للطلاب المستحقين زيادة درجاتهم بعد إعلان نتيجة التظلمات، سيتم إصدار شهادة جديدة لهم بدرجاتهم الجديدة ومجموعهم الجديد، بالإضافة إلى مخاطبة مكتب تنسيق الجامعات بالتعديل الجديد في درجات الطالب.

وأوضحت الوزارة أنه في حالة أحقيه الطالب في درجات بالتظلمات سيتم استرداد رسوم المادة التي حصل فيها على درجات وقيمتها 200 جنيهًا.

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