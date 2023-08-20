مواعيد الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل البيانات والرغبات لطلاب الشهادات العربية والأجنبية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مواعيد الدخول علي موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل البيانات الأساسية والدرجات والرغبات لطلاب الشهادات العربية والأجنبية للعام الدراسي 2023/2024، حيث يتم البدء فى صرف وقبول أوراق هؤلاء الطلاب بداية من يوم الأحد الموافق 20/8/2023 حتي يوم الخميس الموافق 31/8/2023 بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

وجاءت مواعيد الدخول علي موقع التنسيق الالكتروني كالتالي:

يقوم الطلاب بإدخال البيانات علي موقع التنسيق الالكتروني بداية من اليوم الأحد الموافق 20/8/2023 حتى الموعد المقرر لانتهاء المرحلة، وذلك عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة مساءً يومياً، كما يمكن للطالب التقدم عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحاً لمدة 24 ساعة طوال أيام التقدم، كما يجب تقديم الطالب اوراقه لمكتب التنسيق و يرفق معه المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية(قانونية وفعلية) للطالب وولي أمره من البلد الحاصل منها على الشهادة الثانوية خارج جمهورية مصر العربية، وذلك خلال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية على أساسها ويحسب منها المجموع الاعتباري للدرجات، من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة و جواز سفر موضحاً به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة، بالإضافة لشهادة تحركات موضحاً بها تواريخ الدخول والخروج.

يوفر مكتب التنسيق قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليه اختيار رغباته من بينها، ويقوم الطالب بتحديد المنطقة الجغرافية(أ) "وهى المنطقة التي يرغب في أن تكون محل إقامته"، عند تقدمه لكتابة رغباته في استمارة التنسيق الإلكتروني، وسيتم توزيعه على الكليات أو المعاهد بناء على ما سيقوم بتسجيله ووفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

تعليمات لطلاب الدبلومة الأمريكية:

إذا كان الطالب قد اجتاز امتحان S.A.Tفعليه القيام بإرســــال نسخـــــــة الكترونية Soft copyمن نتائج امتحان (SAT.I) من خلال حساب الطالب على موقع College Board، مباشرة على الكود رقم 7437 بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وذلك في ضوء ما أقرته وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن، مع الالتزام بالتعليمات التي سيتم إعلانها على موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت، والطالب الذي لن تصل نتيجة درجات امتحان (SAT.I) الخاصة به لن يتم ترشيحه وسيحذف اسمه من نتائج الطلاب المتقدمين.

• وفي حالة إذا ما كان الطالب قد اجتاز امتحان E.S.Tأو A.C.T الذين أقرتهما وزارة التربية والتعليم ووافق المجلس الأعلى للجامعات على اعتمادهما كامتحانين مكافئين لامتحان S.A.T فعليه الالتزام بالتعليمات المقررة بهذا الشأن.

• ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساء اليوم الأخير للتقدم.