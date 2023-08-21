الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

" موجة الحر انتهت".. "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية

الطقس في مصر
الطقس في مصر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة اليوم، موضحة أننا سنشهد حالة من ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الظهيرة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، لتصل درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى إلى 36 درجة.


وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، إن درجات الحرارة تنخفض في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر بسبب غياب أشعة الشمس، وتراجع نسبة الرطوبة، منوهة بأن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا طفيفا نهاية الأسبوع الجاري بنحو درجة مئوية مع هدوء سرعة الرياح، حيث ستصل درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى إلى 37 درجة. 

وتابعت أنه مع غياب أشعة الشمس يبدأ الشعور بالطقس الحار على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد خلال فترات النهار، موضحًة أنه مع اقتراب فترات الليل يبدأ الشعور بانخفاض درجات الحرارة مرة أخرى، خاصة في الليالي التي بها نشاط نسبي للرياح يقلل إحساس نسب الرطوبة في الطقس.

وأشارت إلى أنه مع نهايات هذا الأسبوع تقل سرعات الرياح، وبالتالي يكون الشعور بالرطوبة أكبر، قائلة: "مفيش موجة حارة قادمة فقط ارتفاع طفيف وهدوء سرعات الرياح".

الأرصاد الظواهر الجوية تفاصيل حالة الطقس الطقس

الأكثر قراءة

" موجة الحر انتهت".. "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية

بعد حصوله على صفر في الثانوية العامة.. "طالب الشرقية" خالد محمد ينتصر بـ80%

النقل تصدر بيانًا بشأن الصورة المتداولة لتناول بعض العاملين الطعام على إحدى "البوابات الإلكترونية"

"السياحة" تعلن اعتماد ضوابط رحلات العمرة لموسم 1445هـ

رئيس جامعة حلوان يشيد بمشاركة كورال كلية التربية الموسيقية في مهرجان القلعة

محافظ مطروح يعتمد المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية الفنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة