" موجة الحر انتهت".. "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة اليوم، موضحة أننا سنشهد حالة من ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الظهيرة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، لتصل درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى إلى 36 درجة.



وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، إن درجات الحرارة تنخفض في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر بسبب غياب أشعة الشمس، وتراجع نسبة الرطوبة، منوهة بأن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا طفيفا نهاية الأسبوع الجاري بنحو درجة مئوية مع هدوء سرعة الرياح، حيث ستصل درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى إلى 37 درجة.



وتابعت أنه مع غياب أشعة الشمس يبدأ الشعور بالطقس الحار على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد خلال فترات النهار، موضحًة أنه مع اقتراب فترات الليل يبدأ الشعور بانخفاض درجات الحرارة مرة أخرى، خاصة في الليالي التي بها نشاط نسبي للرياح يقلل إحساس نسب الرطوبة في الطقس.

وأشارت إلى أنه مع نهايات هذا الأسبوع تقل سرعات الرياح، وبالتالي يكون الشعور بالرطوبة أكبر، قائلة: "مفيش موجة حارة قادمة فقط ارتفاع طفيف وهدوء سرعات الرياح".