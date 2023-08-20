مصاريف جامعة جنوب الوادي الأهلية 2024.. ورابط التقديم

يتساءل الكثير من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022-2023 على مصاريف جامعة جنوب الوادي الأهلية 2024 للالتحاق بإحدى كلياتها خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 والمزمع أن ينطلق وفقا لقرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023.

مصاريف جامعة جنوب الوادي الأهلية 2024

أصدرت جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن قيمة مصاريف جامعة جنوب الوادي الأهلية 2024 للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والراغبين في الالتحاق بإحدى كليات الجامعة الأهلية بمحافظة قنا أوالمحافظات المحيطة بها وهي كما يلي :-

بلغت قيمة مصروفات كلية الطب البشري في الجامعة الأهلية بجنوب الوادي للعام الدراسي المقبل 2023-2024 نحو 110 ألف جنيه ويمكن سدادها على أقساط على مدار الفصلين الدراسيين.

بلغت قيمة مصروفات كلية العلاج الطبيعي في الجامعة الأهلية بجنوب الوادي للعام الدراسي المقبل 2023-2024 نحو 65 ألف جنيه ويمكن سدادها على أقساط على مدار الفصلين الدراسيين.

بلغت قيمة مصروفات كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في الجامعة الأهلية بجنوب الوادي للعام الدراسي المقبل 2023-2024 نحو 40 ألف جنيه ويمكن سدادها على أقساط على مدار الفصلين الدراسيين.

رابط التقديم في جامعة جنوب الوادي الأهلية 2023

يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية أو ما يعادلها من شهادات للعام الدراسي 2022-2023 التقديم للالتحاق بإحدى كليات جامعة جنوب الوادي الأهلية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة (من هنا) وإدخال كافة البيانات اللازمة.

وجاء الحد الأدنى للالتحاق بكليات جامعة جنوب الوادي الأهلية وفقا للعام الماضي كما يلي:-

الحد الأدنى للالتحاق بكلية الطب 80%.

الحد الأدنى للالتحاق بكلية العلاج الطبيعي 76%.

الحد الأدنى للالتحاق بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 62%.

الجامعات الأهلية في مصر 2023

انضمت إلى الجامعات المصرية الحكومية أكثر من 20 جامعة أهلية خلال العام الدراسي الماضي 2022-2023 هم :-

1 - جامعة الجلالة.

2 - جامعة العلمين الدولية.

3 - جامعة الملك سمان الدولية.

4- جامعة المنصورة.

5- شرق بورسعيد الأهلية.

6- الجامعة المصرية الأهلية للتعليم الإلكتروني.

7 - جامعة النيل الأهلية.

8 - الجامعة الأهلية الفرنسية.

9- جامعة مصر للممعلوماتية.

10 - جامعة أسيوط الأهلية.

11- جامعة بنها الأهلية.

12- جامعة المنصورة الأهلية.

13- جامعة المنيا الأهلية.

14- جامعة المنوفية الأهلية.

15- جامعة حلوان الأهلية.

16- جامعة الزقازيق الأهلية.

17- جامعة جنوب الوادي الأهلية.

18- جامعة الإسكندرية الأهلية.

19- جامعة بني سويف الأهلية.

20 - جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.