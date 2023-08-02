الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي: تسليم شهادات التخرج للطلاب دون التقيد بشرط محو الأمية 

الدكتور يوسف غرباوي
الدكتور يوسف غرباوي

أصدر الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أخر قراراته في نهاية ولايته رئيسًا لجامعة جنوب الوادي، بتسليم شهادات التخرج لطلاب كليات التجارة والحقوق والآداب والتربية والتربية الرياضية والتربية النوعية دون التقيد بشرط محو أمية عدد من المواطنين، وذلك تسهيلًا للطلاب الخريجين من الكليات التي سبق ذكرها.

وأوضح جمال عوض، رئيس اتحاد طلاب جامعة جنوب الوادي، أن العام الماضي كان قرار رئيس الجامعة، يشمل الطلاب الخريجين فقط من الكليات غير التربوية وهي كليات الحقوق والتجارة والآداب، أما هذا العام، يشمل القرار كلية التربية والتربية الرياضية والتربية النوعية أيضًا.

وفي السياق ذاته، أشار محمد قاعود، نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة جنوب الوادي، أن قرار تسليم شهادات التخرج للطلاب الخريجين من كليات الحقوق والتجارة والآداب والتربية والتربية الرياضية والتربية النوعية دون التقيد بشرط محو أمية عدد من المواطنين، جاء كهدية من الدكتور يوسف غرباوي، لطلاب الجامعة، وذلك  في نهاية ولايته رئيسًا لجامعة جنوب الوادي.

اتحاد طلاب ارات إدارة شركة اسر ادي أصدر الدكتور أخرى

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