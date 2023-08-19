السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تنسيق كلية زراعة 2023 علمي علوم.. وأقسامها في الجامعات المصرية

تنسيق كلية الزراعة
تنسيق كلية الزراعة

مع انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات المصرية زاد البحث عن تنسيق كلية زراعة 2023 علمي علوم حيث يرغب الطلاب في الالتحاق بالكلية خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 ودراسة علومها والاستفادة من أقسامها المختلفة والتي تحتاجها سوق العمل المصري في رفع مستوى الاقتصاد.

تنسيق كلية زراعة 2023 علمي علوم

من المتوقع أن يكون تنسيق كلية زراعة 2023 علمي علوم مرتفع عن العام الماضي أو قريب منه بسبب ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضي وووجود عدد كبير من الطلاب حاصلين على مجموع يتناسب مع كلية الزراعة  في كافة محافظات الجمهورية من طلاب الشعبة العلمية حيث جاءت المؤضرات كما يلي:-

  • كلية الزراعة جامعة المنصورة 314 درجة.
  • كلية الزراعة جامعة القاهرة 310 درجة.
  • كلية الزراعة جامعة دمنهور 310 درجة.
  • كلية الزراعة جامعة دمياط 309 درجة.
  • كلية الزراعة جامعة الإسكندرية 302 درجة.
  • كلية الزراعة جامعة طنطا 301 درجة.
  • كلية الزراعة جامعة عين شمس 300 درجة.
  • كلية الزراعة جامعة الزقازيق 299 درجة.
  • كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ 295 درجة.
  • كلية الزراعة جامعة الإسكندرية 294 درجة.
  • كلية الزراعة جامعة شبين الكوم 290 درجة.
  • كلية الزراعة جامعة بنها 289 درجة.
  • كلية الزراعة جامعة القاهرة 289 درجة.
  • كلية الزراعة جامعة سوهاج 287 درجة.
  • كلية الزراعة جامعة الإسكندرية 286 درجة.
  • كلية الزراعة جامعة السويس 285.5 درجة.
  • كلية الزراعة جامعة الفيوم 285 درجة.
  • كلية الزراعة جامعة مطروح 285 درجة.
  • كلية الزراعة جامعة بني سويف 282 درجة.
  • كلية الزراعة جامعة أسوان 281 درجة.
  • كلية الزراعة جامعة الوادي الجديد 281 درجة.
  • كلية الزراعة جامعة أسيوط 281 درجة.
  • كلية الزراعة جامعة جنوب الوادي 280 درجة.
  • كلية الزراعة جامعة المنيا 280 درجة.
  • كلية الزراعة جامعة دمياط 276 درجة.
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رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية 2023

أقسام كلية الزراعة في كافة الجامعات المصرية 2023

يوجد العديد من القسام في كليات الزراعة بالجامعات المصرية يمكن لطلاب الشعبة العلمية الالتحاق بها أبرزها ما يلي:-

  • قسم الكيمياء الحيوية.
  • قسم الهندسة الزراعة.
  • قسم الاقتصاد الزراعي.
  • قسم الأغذية.
  • قسم البساتين.
  • قسم المحاصيل.
  • قسم الأراضي.
  • قسم أمراض النبات.
  • قسم وقاية النباتز
  • قسم المجتمع الريفي.
  • قسم إنتاج الدواجن.
  • قسم الميكروبيولوجيا الزراعية.
  • قسم الإنتاج الحيواني.
  • قسم الوراثة.
  • قسم النبات الزراعي.
  • قسم الإرشلاد الزراعي.

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