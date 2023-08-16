رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية 2023
بالتزامن مع فتح باب تنسيق المرحلة الثانية يزيد التساؤل عن رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية 2023.
وأعلنت وزارة التعليم العالي بدء تنسيق المرحلة الثانية أمس الثلاثاء ويتاح ترتيب الرغبات وكتاباتها من خلال رابط موقع التنسيق الإلكتروني المخصص لذلك من خلال وزارة التعليم والبحث العلمي.
رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية 2023
فيما يلي تنشر “الدستور” رابط موقع التنسيق الإلكتروني لطلبة الثانوية العامة، للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية، حيث يكون من المقرر أن ستشهد عمليات التسجيل بتلك المرحلة لنحو حوالي 350 ألفا و133 طالبًا وطالبة في الثانوية العامة 2023.
رابط موقع التنسيق الإلكتروني
ويتاح الدخول على رابط موقع التنسيق الإلكتروني، ويكون عبر الضغط من هنا للتسجيل بتنسيق المرحلة الثانية الذي قد بدأ اليوم ويستمر إلى يوم السبت القادم، طبق بيان وزارة التعليم العالي.
تنسيق المرحلة الثانية
يبلغ الحد اﻷدنى بالشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الثانية نحو 250 درجة فأكثر، وتكون أي بنسبة 60.98% وسيصل الحد الأدنى للشعبة الأدبية إلى مجموع 238 درجة فأكثر، أي تكون بنسبة 58.05%، وستتاح العديد من الكليات والمعاهد للتنسيق والتقديم عليها من خلال طلاب الثانوية العامة.
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خطوات الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني
نعرض رابط موقع التنسيق الإلكتروني وكافة خطوات الدخول عليه لتسجيل الرغبات للمرحلة الثانية على النحو التالي:
- يقوم الطالب بتسجيل دخول على رابط موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.
- يضغط الطالب على كلمة (خدمات تنسيق الثانوية العامة) وستظهر أمامك جميع الخدمات.
- يضغط الطالب على كلمة (نتيجة تنسيق المرحلة الأولى)
- يُدخل الطالب بياناته المطلوبة ورقم الجلوس.
- يسجل الطالب الرقم السري الموجود على استمارة النجاح.
- ستظهر نتيجة تنسيق المرحلة الأولى وتسجيل رغبات المرحلة الثانية.
- يطبع الطالب بطاقة التشريح كي يستخدمها في المستندات المطلوبة منه للتقديم للكلية التي يرغبها.