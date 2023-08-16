الأربعاء 16 أغسطس 2023
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مصر

موقع التنسيق الإلكتروني| رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023

جريدة الدستور

مع فتح باب التقديم في الكليات شغل أذهان الطلاب معرفة رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023 عبر جوجل، ويريد الطلبة وأولياء أمورهم معرفة اللينك لكي يقومون بـ ملء الرغبات بدون قلق أو توتر.

رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023

ويقدم "الدستور"، رابط موقع التنسيق الإلكتروني للقيام بتسجيل رغبات الطلاب في المرحلة الثانية خلال السطور التالية.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات 

ويمكن بسهولة ويسر لكل طلبة الثانوية العامة الذين هم من ضمن المرحلة الثانية لعام 2023 الدخول إلى رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات من هنا.

الحد الأدنى للقبول بكليات المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2023 

وبالنسبة للحدود الدنيا للقبول في هذه المرحلة، فقد تقرر القبول لجميع طلاب الشعبة العلمية وتكون بحد أدنى 250 درجة فأكثر أي تكون بنسبة 60.98%، ومن الشعبة الأدبية ستقرر الحد الأدنى مجموع 238 درجة فأكثر أي يكون بنسبة 58.05%.

موعد المرحلة الثالثة فى تنسيق الجامعات 2023

من المتوقع أن تبدأ المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 منتصف الأسبوع المقبل، ذلك عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، ومن المقرر إعلان الحدود الدنيا ومؤشرات القبول في الكليات والمعاهد والأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2023.

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خطوات التسجيل في المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2023

  1. الدخول على موقع تنسيق الجامعات 2023 من هنا.
  2. اختيار مصدر الشهادة التى حصل عليها الطالب.
  3. إدخال رقم الجلوس الخاص بطالب الثانوية العامة.
  4. كتابة الرقم السري الموجود على استمارة النجاح بالثانوية العامة 2023.
  5. كتابة الرقم التأكيدي الظاهر على الشاشة.
  6. الضغط على الخطوة الثانية.
  7. كتابة بيانات الطالب الأساسية.
  8. مراجعة البيانات جيداً.
  9. اختيار الرغبات بالترتيب مع التوزيع الجغرافي.
  10. الضغط على جملة الخطوة التالية بعد الانتهاء من ملئ الرغبات.
  11. وبعد ملئ الرغبات يتم إعادة تسجيل البيانات مرة اخرى.
  12. الضغط على كلمة تسجيل.
  13. واخيرا قم بطباعة الاستمارة، ثم قم باختيار صيغة Microsoft Print To PDF.
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