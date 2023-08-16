موقع التنسيق الإلكتروني| رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023

مع فتح باب التقديم في الكليات شغل أذهان الطلاب معرفة رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023 عبر جوجل، ويريد الطلبة وأولياء أمورهم معرفة اللينك لكي يقومون بـ ملء الرغبات بدون قلق أو توتر.

رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023

ويقدم "الدستور"، رابط موقع التنسيق الإلكتروني للقيام بتسجيل رغبات الطلاب في المرحلة الثانية خلال السطور التالية.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات

ويمكن بسهولة ويسر لكل طلبة الثانوية العامة الذين هم من ضمن المرحلة الثانية لعام 2023 الدخول إلى رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات من هنا.

الحد الأدنى للقبول بكليات المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2023

وبالنسبة للحدود الدنيا للقبول في هذه المرحلة، فقد تقرر القبول لجميع طلاب الشعبة العلمية وتكون بحد أدنى 250 درجة فأكثر أي تكون بنسبة 60.98%، ومن الشعبة الأدبية ستقرر الحد الأدنى مجموع 238 درجة فأكثر أي يكون بنسبة 58.05%.

موعد المرحلة الثالثة فى تنسيق الجامعات 2023

من المتوقع أن تبدأ المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 منتصف الأسبوع المقبل، ذلك عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، ومن المقرر إعلان الحدود الدنيا ومؤشرات القبول في الكليات والمعاهد والأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2023.

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