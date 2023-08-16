الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 في المدارس الحكومية والدولية

جريدة الدستور

مع قرب بدء الدراسة يشغل بال الطلاب وأولياء أمورهم معرفة موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 عبر جوجل، وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، الخريطة الزمنية الكاملة للعام الدراسي القادم 2023-2024، للاستعداد لدخول المدارس.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير مواعيد بداية الدراسة للطلاب وأولياء أمورهم بمصر لطلاب المدارس.

موعد بدء الدراسة 2024 في مصر لطلاب المدارس

حددت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، ميعاد بدء الدراسة بالعام الدراسي القادم 2023-2024، لكافة المراحل التعليمية، حيث أن أعلنت الوزارة الخريطة الزمنية بالعام الدراسي الجديد ليبدأ في يوم السبت الموافق 30 من سبتمبر 2023، إلى يوم السبت الموافق 8  يونيو 2024، لكافة المراحل التعليمية المختلفة بالمدارس الحكومية، والمدارس الرسمية، والمدارس الرسمية للغات، والمدارس الخاصة والخاصة لغات، وعلى أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي في يوم 27 يناير 2024.

مواعيد بدء الدراسة في المدارس الدولية

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سوف يتم السماح لجميع المدارس الدولية الراغبة في بداية الدراسة مبكرا بدء الأسبوع الأخير في شهر أغسطس الجاري، وذلك عقب التقدم بطلب إلى وزارة التربية والتعليم في مصر لأخذ الموافقة اللازمة.

عدد الأسابيع للعام الدراسي 2023/2024

عدد الأسابيع للعام الدراسي حوالي 35 أسبوعا كما أن أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني كالآتي:

  • بدء الفصل الدراسي الأول في يوم 30 سبتمبر 2023 إلى يوم الخميس 25 يناير 2024.
  • بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول في يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024.
  • بدء امتحان الفصل الدراسي الأول لكافة صفوف النقل في مدارس التعليم الفني، وامتحان القدرات الأساسية لجميع صفوف النقل في مدارس التعليم الفني (جدارات) يوم الثلاثاء 9  من يناير 2024.
  • بدء الفصل الدراسي الثاني في يوم السبت 10 من فبراير 2024 إلى يوم الخميس 6 يونيو 2024.
  • بدء امتحان الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل وامتحانات الشهادة الإعدادية في يوم السبت الموافق 25 مايو 2024.

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استراتيجية تطوير التعليم 

ومن جهة أخرى، أكد الدكتور رضا حجازي بصفته وزير التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، أهمية وجود خطط استراتيجية بوزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني (2024-2029)، وتنفيذية تحقق النجاح المستمر دائمًا، وأن تكون الخطة التنفيذية لها أهمية كبيرة لاستكمال النجاح، منوهًا إلى ضرورة التكامل بين جميع الوزارات، وضرورة أن سيتم الحوار ويستمر على مستوى كافة القطاعات والمديريات بالتربية والتعليم.

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