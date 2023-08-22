تنسيق 2023.. موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة، موضحا أن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 تبدأ بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة وظهور النتيجة ويعلن الحد الادني للتقدم لها وتكون للطلاب الذين لم يصل مجموعهم للمرحلة الثانية وطلاب الدور الثاني.

وجاءت نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للعام الدراسي 2022/2023 كالتالي:

دار العلوم القاهرة 275.0

تربية طفولة مبكرة دمنهور 275.0

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 275.0

آداب انتساب موجه عين شمس 275.0

تجارة كفر الشيخ 275.0

تربية نوعية الزقازيق 275.0

آداب الزقازيق 274.0

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 274.0

تجارة انتساب موجه عين شمس 274.0

تجارة انتساب موجه المنصورة 274.0

تربية بني سويف 274.0

آداب طنطا 274.0

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 274.0

حقوق جنوب الوادي 273.0

تربية (طفولة) عين شمس 273.0

تربية دمياط 273.0

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 273.0

تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 273.0

تربية طفولة مبكرة الفيوم 273.0

آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 272.0

.. تربية طفولة مبكرة مطروح 272.0

آداب بنات عين شمس 272.0

تربية نوعية القاهرة 272.0

آداب انتساب موجه حلوان 272.0

آداب الوادي الجديد 272.0

تجارة دمنهور 271.0

تجارة طنطا 271.0

حقوق المنيا 271.0

آداب بور سعيد 282.0

فنون جميلة (فنون) الأقصر 282.0

تربية السويس 282.0

تربية (طفولة) طنطا 282.0

تربية طفولة مبكرة أسيوط 282.0

تربية جنوب الوادي 282.0

آداب بنها 281.0

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 280.0

آداب انتساب موجه القاهرة 280.0

تربية (طفولة) الإسكندرية 280.0

تربية سوهاج 280.0

تجارة بور سعيد 279.0

تربية أسيوط 279.0

تجارة انتساب موجه القاهرة 279.0

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 278.0

آداب انتساب موجه الإسكندرية 278.0

تربية رياضية بنات بنها 278.0

تربية جنوب الوادي بالغردقة 278.0

تربية طفولة مبكرة القاهرة 277.0

تجارة بنها 277.0

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 277.0

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 276.0

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 276.0

آداب وعلوم إنسانية السويس 276.0

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 276.0

وكان قد بدأ تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20/8/2023.

واستنفذ عدد (14972) طالبًا وطالبة رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم وسيتم إتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة.