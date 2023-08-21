جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2023 علمي وأدبي

بدأت امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2023 مع بداية الأسبوع الجاري وفق الجدول الذي وضعته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن تنتهي الامتحانات نهاية الشهر الجاري وتظهر النتيجة بعدها بعدة أيام ليكون هناك متسع من الوقت أمام الطلاب لكتابة رغبات الالتحاق بالكليات.

وتعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2023.

جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2023

أعلن رضا حجازي وزير التربية والتعليم عن جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2023 ، وجاء كالتالي :

يؤدي طلاب الدور الثاني للصف الثالث الثانوي اليوم الاثنين الموافق 21 أغسطس الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية.

ويوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس مادتي الاقتصاد والإحصاء.

ويوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس مادتي الفيزياء والتاريخ.

ويوم الخميس الموافق 24 أغسطس مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم السبت الموافق 26 أغسطس مادتي الكيمياء والجغرافيا.

ويوم الأحد الموافق 27 أغسطس مادة الديناميكا.

ويوم الاثنين الموافق 28 أغسطس مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

ويوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس مواد الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا لطلاب الشعب الثلاث الذين يؤدون امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2023.

امتحانات الثانوية العامة 2023

يذكر أن الطلاب الذي أدوا امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2023 سيحصلون فقط على نصف الدرجة وليست الدرجة الكاملة للمواد التي يؤدون فيها الامتحان، ويحصل الطلاب الذي قدموا عذر طبي لتأجيل الامتحانات فقط على الدرجة الكاملة للمواد التي يمتحنوا فيها .

موعد تنسيق المرحلة الثالثة ثانوية عامة

أغلقت أمس الأحد مكاتب التنسيق بعد انتهاء المهلة التي حددتها وزارة التعليم العالي لطلاب المرحلة الثانية ثانوية عامة لكتابة رغبات الالتحاق بالجامعات على أن يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ثانوية عامة خلال 72 ساعة وفق بيان وزارة التعليم العالي.

ويبدأ تنسيق المرحلة الثالثة ثانوية عامة فور اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ، و من المنتظر أن يقدم طلاب الدور الثاني ثانوية عامة طلبات الالتحاق بالكليات عقب ظهور نتيجة امتحانات الدور الثاني وذلك في كليات المرحلة الثالثة وما تبقى من كليات المرحلة الثانية والتي ستعلن وزارة التعليم العالي عن القائمة فور اعلان نتيجة المرحلة الثانية .