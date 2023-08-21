بدء امتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الثانوية العامة للدور الثان

بدأ منذ قليل طلاب شعبة علمي رياضة بالثانوية العامة 2022/2023 دور ثان امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية، في ثالث أيام انطلاق امتحانات الدور الثاني.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2022/2023 دور ثان السبت الماضي و تستمر حتى يوم 29 أغسطس الجاري.

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للدور الثاني

- الثلاثاء 22 أغسطس: الاقتصاد والإحصاء.

-الأربعاء 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ.

- الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى.

-السبت 26 أغسطس: الكيمياء والجغرافيا.

-الأحد 27 أغسطس: الديناميكا.

- الاثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

- الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.