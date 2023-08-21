الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء امتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الثانوية العامة للدور الثان

طلاب
طلاب

بدأ منذ قليل طلاب شعبة علمي رياضة بالثانوية العامة 2022/2023 دور ثان امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية، في ثالث أيام انطلاق امتحانات الدور الثاني.

 

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2022/2023 دور ثان  السبت الماضي و تستمر حتى يوم 29 أغسطس الجاري.

 

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للدور الثاني

 

- الثلاثاء 22 أغسطس: الاقتصاد والإحصاء.

 

-الأربعاء 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ.

 

- الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى.

 

 -السبت 26 أغسطس: الكيمياء والجغرافيا.

 

-الأحد 27 أغسطس: الديناميكا.

 

- الاثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

 

- الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

الثانوية العامة 2022 2023 المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة الرياضيات البحتة الجيولوجيا والعلوم البيئية امتحانات الدور الثاني امتحانات الثانوية العامة 2023 امتحانات الثانوية العامة 2022

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