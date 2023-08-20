تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 علمي رياضة
يختلف تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 من جامعة لاخرى حسب عدد المقاعد المتاحة لطلاب الثانوية العامة في كل محافظة وعدد الطلاب الراغبين في الالتحاق بها ومتوسط مجموعهم في الثانوية العامة .
وتعد كلية حاسبات ومعلومات من أهم الكليات التي يرغب الطلاب في الالتحاق بها ومخصصة لطلاب الشعبة العلمية فقط علمي علوم وعلمي رياضة ، وتعرض الدستور في التقرير التالي تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 علمي رياضة .
تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 علمي رياضة
لم تظهر بعد تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 علمي رياضة مع استمرار طلاب المرحلة الثانية ثانوية العامة في كتابة رغباتهم حتى مساء اليوم الأحد ، وبعدها يتم إعلان تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 والذي من المحتمل أن يكون قريب من تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 العام الماضي ، ولتكون مؤشرات تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 علمي رياضة كالتالي للمرحلة الثانية ثانوية عامة:
جامعة الأقصر: 326 درجة بنسبة 79.51%.
جامعة الزقازيق: 337 درجة بنسبة 82.19%.
جامعة الفيوم: 331 درجة بنسبة 80.73%.
جامعة المنوفية في شبين الكوم: 334 درجة بنسبة 81.46%.
بجامعة المنيا: 328 درجة بنسبة 80%.
جامعة أسيوط: 327 درجة بنسبة 79.75%.
جامعة بني سويف: 329 درجة بنسبة 80.24%.
جامعة سوهاج: 327 درجة بنسبة 79.75%.
جامعة طنطا: 337 درجة بنسبة 82.19%.
جامعة قنا: 328 درجة بنسبة 80%.
جامعة قناة السويس في الإسماعيلية: 334 درجة بنسبة 81.46%.
جامعة كفر الشيخ: 337 درجة بنسبة 82.19%.
تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2023 علمي علوم
واختلف تنسيق تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2023 علمي علوم من جامعة لاخرى ، وجاء كالتالي:
جامعة طنطا: 362 درجة بنسبة 88.29%.
جامعة عين شمس: 361 درجة بنسبة 88.04%.
جامعة الأقصر: 361 درجة بنسبة 88.04%.
جامعة الزقازيق: 362 درجة بنسبة 88.29%.
جامعة السويس: 359 درجة بنسبة 87.56%.
جامعة الفيوم: 358 درجة بنسبة 87.31%.
جامعة المنوفية في شبين الكوم: 359 درجة بنسبة 87.56%.
جامعة بني سويف: 360 درجة بنسبة 87.80%.
جامعة دمياط: 363 درجة بنسبة 88.53%.
جامعة كفر الشيخ: 363 درجة بنسبة 88.53%.