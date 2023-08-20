يختلف تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 من جامعة لاخرى حسب عدد المقاعد المتاحة لطلاب الثانوية العامة في كل محافظة وعدد الطلاب الراغبين في الالتحاق بها ومتوسط مجموعهم في الثانوية العامة .

وتعد كلية حاسبات ومعلومات من أهم الكليات التي يرغب الطلاب في الالتحاق بها ومخصصة لطلاب الشعبة العلمية فقط علمي علوم وعلمي رياضة ، وتعرض الدستور في التقرير التالي تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 علمي رياضة .

تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 علمي رياضة

لم تظهر بعد تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 علمي رياضة مع استمرار طلاب المرحلة الثانية ثانوية العامة في كتابة رغباتهم حتى مساء اليوم الأحد ، وبعدها يتم إعلان تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 والذي من المحتمل أن يكون قريب من تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 العام الماضي ، ولتكون مؤشرات تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 علمي رياضة كالتالي للمرحلة الثانية ثانوية عامة:

جامعة الأقصر: 326 درجة بنسبة 79.51%.

جامعة الزقازيق: 337 درجة بنسبة 82.19%.

جامعة الفيوم: 331 درجة بنسبة 80.73%.

جامعة المنوفية في شبين الكوم: 334 درجة بنسبة 81.46%.

بجامعة المنيا: 328 درجة بنسبة 80%.

جامعة أسيوط: 327 درجة بنسبة 79.75%.

جامعة بني سويف: 329 درجة بنسبة 80.24%.

جامعة سوهاج: 327 درجة بنسبة 79.75%.

جامعة طنطا: 337 درجة بنسبة 82.19%.

جامعة قنا: 328 درجة بنسبة 80%.

جامعة قناة السويس في الإسماعيلية: 334 درجة بنسبة 81.46%.

جامعة كفر الشيخ: 337 درجة بنسبة 82.19%.

تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2023 علمي علوم

واختلف تنسيق تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2023 علمي علوم من جامعة لاخرى ، وجاء كالتالي:

جامعة طنطا: 362 درجة بنسبة 88.29%.

جامعة عين شمس: 361 درجة بنسبة 88.04%.

جامعة الأقصر: 361 درجة بنسبة 88.04%.

جامعة الزقازيق: 362 درجة بنسبة 88.29%.

جامعة السويس: 359 درجة بنسبة 87.56%.

جامعة الفيوم: 358 درجة بنسبة 87.31%.

جامعة المنوفية في شبين الكوم: 359 درجة بنسبة 87.56%.

جامعة بني سويف: 360 درجة بنسبة 87.80%.

جامعة دمياط: 363 درجة بنسبة 88.53%.

جامعة كفر الشيخ: 363 درجة بنسبة 88.53%.