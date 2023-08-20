الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 ورابط التقديم

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

بدأ اليوم تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 للطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية الأزهرية، على أن يتم التقديم في تنسيق الثانوية الأزهرية عن طريق الرابط الذي خصصته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لذلك وهو موقع التنسيق الالكتروني، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 ورابط التقديم. 

موعد تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 

 بدأ اليوم الأحد موعد تنسيق الثانوية الأزهرية  بعد تصديق سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر عليه ولمدة أسبوعين، وتشمل: (السنوات السابقة - إعادة القيد المستنفذين - تخصص القراءات - المعادلات -  طالبات الشهادة الثانوية العامة الراغبات في الالتحاق بشعبة الترجمة الفورية).

انطلاق امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية بالإسكندرية

موعد تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2023

رابط تنسيق الثانوية الأزهرية 

يستطيع طلاب الثانوية الأزهرية كتابة رغبات الالتحاق الجامعة من خلال الرابط التالي https://tansik.digital.gov.eg/

ثم باختيار خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية ، ثم اضغط على رابط  بدء التسجيل ، وقم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك  (والذي استلمته مع استمارة النجاح في الثانوية الأزهرية ) وقم بإعادة كتابة الرقم التاكيدى الظاهر في الصورة  ثم اضغط علي الخطوة التالية .

ولتسهيل عملية إدخال الرغبات  سيظهر امامك اختياران ، إما ستظهر فيه جميع الكليات المتاحة لك ،  الاختيار الثاني تقسم فيه الكليات الي مجموعات علي حسب نوع الدراسة، وبعد ذلك يتم اختيار الرغبة بالضغط على زر " إضافة " 

 بعد  ادخال الرغبات يتم الضغط على زر  " الخطوة التالية "  الموجود أسفل الشاشة ، ثم ستظهر لك قائمة بالرغبات التي ادخلتها لتتأكد منها  ، إذا أردت التعديل فى أى رغبة منها قم بالضغط على زر تعديل الرغبات 

بعد ان تأكدت من رغبتك قم بإدخال بياناتك «رقم الهاتف – والرقم القومى – والبريد الالكترونى( ان وجد) ثم ادخال الرقم السرى مرة اخرى واعادة ادخال الرقم التاكيدى»، ثم قم بالضغط على زر  " التسجيل "  وذلك لحفظ كل بياناتك ورغباتك ، ويمكنك طباعت الرغبات بالضغط على زر " اطبع الاستمارة وإيصال التسليم ".

 إذا كنت من احدي محافظات شمال سيناء أو جنوب سيناء فانه متاح لك التسجيل في واحدة من منطقتين سيكون متاح  لك التقديم في منطقة الوجه البحري كمنطقة رئيسية ، وإذا كنت من محافظة (البحر الأحمر) فانه متاح لك التسجيل في واحدة من منطقتين( منطقة القاهرة أو منطقة الوجه القبلي) وعند دخولك إلي شاشة البيانات الأساسية ستجد أنه مفتوح له التقديم في منطقة الوجه القبلي.

txt

تنسيق الشهادات المعادلة 2023

تنسيق الثانوية الأزهرية موقع التنسيق الالكتروني جامعة الأزهر كتابة رغبات استمارة النجاح موعد تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 رابط تنسيق الثانوية الأزهرية

الأكثر قراءة

وزير التموين: احتياطي السكر يكفي حتى أبريل

بسبب خلافات أسرية.. شاب يقتل شقيقه فى البحيرة

الأمن يكثف تحرياته لكشف ملابسات مقتل شخص بطلق ناري في العجوزة

خنقها بإيشارب حتى الموت.. حبس قاتل زوجته فى الجيزة

لا خسائر بشرية.. السيطرة على حريق شب بمنزل بمركز إهناسيا ببنى سويف

بسبب نهره على سلوكه السيئ.. ضبط شاب قتل عمته في كفر البطيخ بدمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة