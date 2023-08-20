بدأ اليوم تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 للطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية الأزهرية، على أن يتم التقديم في تنسيق الثانوية الأزهرية عن طريق الرابط الذي خصصته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لذلك وهو موقع التنسيق الالكتروني، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 ورابط التقديم.

موعد تنسيق الثانوية الأزهرية 2023

بدأ اليوم الأحد موعد تنسيق الثانوية الأزهرية بعد تصديق سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر عليه ولمدة أسبوعين، وتشمل: (السنوات السابقة - إعادة القيد المستنفذين - تخصص القراءات - المعادلات - طالبات الشهادة الثانوية العامة الراغبات في الالتحاق بشعبة الترجمة الفورية).

رابط تنسيق الثانوية الأزهرية

يستطيع طلاب الثانوية الأزهرية كتابة رغبات الالتحاق الجامعة من خلال الرابط التالي https://tansik.digital.gov.eg/

ثم باختيار خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية ، ثم اضغط على رابط بدء التسجيل ، وقم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك (والذي استلمته مع استمارة النجاح في الثانوية الأزهرية ) وقم بإعادة كتابة الرقم التاكيدى الظاهر في الصورة ثم اضغط علي الخطوة التالية .

ولتسهيل عملية إدخال الرغبات سيظهر امامك اختياران ، إما ستظهر فيه جميع الكليات المتاحة لك ، الاختيار الثاني تقسم فيه الكليات الي مجموعات علي حسب نوع الدراسة، وبعد ذلك يتم اختيار الرغبة بالضغط على زر " إضافة "

بعد ادخال الرغبات يتم الضغط على زر " الخطوة التالية " الموجود أسفل الشاشة ، ثم ستظهر لك قائمة بالرغبات التي ادخلتها لتتأكد منها ، إذا أردت التعديل فى أى رغبة منها قم بالضغط على زر تعديل الرغبات

بعد ان تأكدت من رغبتك قم بإدخال بياناتك «رقم الهاتف – والرقم القومى – والبريد الالكترونى( ان وجد) ثم ادخال الرقم السرى مرة اخرى واعادة ادخال الرقم التاكيدى»، ثم قم بالضغط على زر " التسجيل " وذلك لحفظ كل بياناتك ورغباتك ، ويمكنك طباعت الرغبات بالضغط على زر " اطبع الاستمارة وإيصال التسليم ".

إذا كنت من احدي محافظات شمال سيناء أو جنوب سيناء فانه متاح لك التسجيل في واحدة من منطقتين سيكون متاح لك التقديم في منطقة الوجه البحري كمنطقة رئيسية ، وإذا كنت من محافظة (البحر الأحمر) فانه متاح لك التسجيل في واحدة من منطقتين( منطقة القاهرة أو منطقة الوجه القبلي) وعند دخولك إلي شاشة البيانات الأساسية ستجد أنه مفتوح له التقديم في منطقة الوجه القبلي.