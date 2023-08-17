أيام قليلة تفصلنا عن بدء تنسيق 3 ثانوي أزهر يكثر التساؤل عن موعد تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2023، حيث أعلنت إدارة التنسيق في الإدارة العامة لشئون التعليم في جامعة الأزهر الشريف، ميعاد فتح تنسيق القبول في الكليات والمعاهد بالعام الدراسي 2023-2024.

موعد تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2023

وتستعرض "الدستور" في السطور القادمة موعد تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2023.

ويستقبل موقع التنسيق الإلكتروني الذي يتبع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية للقيام بتسجيل رغباتهم، فيما سيكون تنسيق السنوات السابقة وستخصص القراءات والثانوية العامة للقبول بالجامعة وذلك من خلال موقعها الإلكتروني.

موعد تنسيق جامعة الأزهر المرحلة الأولى 2023

خاطبت إدارة التنسيق المسئول مستشار الجامعة للتنسيق الإلكتروني، من أجل إعلامه أنه قد تقرر افتتاح مكتب تنسيق القبول بالعام الجامعي 2023-2024 وذلك من يوم 26 من أغسطس 2023 للطلاب والطالبات المستجدين الحاصلين على الثانوية الأزهرية في عام 2023.

كما تقرر فتح باب التسجيل لجميع الرغبات من يوم 20 أغسطس 2023 ولمدة حوالي أسبوعين لمجموعة من هذه الفئات، وتشمل:

الحاصلين على الثانوية الأزهرية في السنوات السابقة.

إعادة القيد لطلاب الجامعة المستنفذين.

تخصص القراءات.

المعادلات.

الحاصلات على الثانوية العامة المصرية الراغبات في القبول بشعبة الترجمة الفورية بكلية الدراسات الإسلامية.

ويشار إلى أن نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية في الدور الأول قد ظهرت في يوم 27 يوليو المنقضي، عقب أن اعتمدها وكيل الأزهر، وهو الدكتور محمد الضويني، وذلك بالنيابة عن شيخ الأزهر، وهو الدكتور أحمد الطيب.

وأشار الدكتور محمد الضويني، أن نسبة النجاح العامة في امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الأول لهذا العام بلغت 52.38%، وقدرت نسبة النجاح في القسم الأدبي بـ 46.63%، والقسم العلمي 59.34%.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 الشعبة العلمية