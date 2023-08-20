ارتفعت معدلات البحث عن تنسيق الشهادات المعادلة 2023 وفق الضوابط والجدول الزمني الذي أعلنته وزارة التعليم العالي للمصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية عام 2023.

تنسيق الشهادات المعادلة 2023

في التقرير التالي نعرض تفاصيل تنسيق الشهادات المعادلة 2023 المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

ويبدأ من اليوم الأحد 20 أغسطس 2023 صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط، ويستمر حتى الخميس 31 أغسطس 2023.

أماكن قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة

المكتب الرئيسي بالقاهرة وهو الموجود في مقر إدارة رعاية الطلاب بجامعة عين شمس بالمدينة الجامعية للبنين.

فرع جامعة الإسكندرية ومقره المدينة الجامعية للبنات – عزبة سعد – سموحة، لخدمة أبناء محافظة الإسكندرية والوجه البحري بصفة عامة.

فرع جامعة أسيوط ومقره مبنى إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط والوجه القبلي.

مع العلم أن الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية والثانوية الليبية يتم صرف وقبول الأوراق بالنسبة لهم بمقر المكتب الرئيسي بالقاهرة فقط.

ويتم سداد ثمن دليل القبول وباقي الأوراق من خلال دفع حوالة بريدية بمكاتب البريد المختلفة على الكود المؤسسي رقم 13600101 ورقم الحساب الدائن رقم(9190447778)، حيث سيتم استلام رقم الدخول والرقم السري بعد تسجيل الطالب بياناته الأساسية على موقع التنسيق الإلكتروني.

www.tansik.digital.gov.eg

خطوات تنسيق الشهادات المعادلة 2023

الدخول على موقع التنسيق الالكتروني ويتم تسجيل البيانات الأساسية ونوع الشهادة ورقم الموبايل الخاص به، وبعدها يتم ارسال رسالة بها رقم الدخول والرقم السري على رقم التليفون الذي قام الطالب بتسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني.

ويستخدم رقم الدخول والرقم السري لتسجيل ودرجاته ورغباته، والتعرف علي نتيجة الترشيح، ويجب على الطالب طباعة رغباته ودرجاته وبيان المواد التي درسها بالشهادة الحاصل عليها والتي قام بتسجيلها على شبكة الإنترنت، حيث يجب عليه تقديم نسخة منها ضمن ملف أوراقه.

ويمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته حتى انتهاء مواعيد التسجيل ويتم ترشيح الطالب وفقًا لأخر تعديل قام الطالب بتسجيله.