الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد للعام الدراسي 2023/2024

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

يبحث طلاب الثانوية العامة عن خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد للعام الدراسي 2023/2024، حيث أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دليلاً ارشاديا لمساعدة الطلاب في تسجيل الدخول والرغبات علي موقع التنسيق الإلكتروني.

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وأغلق أمس الأحد، موقع التنسيق الالكتروني المخصص لطلاب الثانويه العامه باب التسجيل بالمرحلة الثانية للتنسيق، ومن المقرر أن يتم إعلان النتيجة للمرحلة خلال 72 ساعة، من وقت انتهاء المرحلة علي أن تكون يوم الأربعاء أو الخميس المقبل.

دليل خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد  

يجب التأني عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها، وضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم اطلاع أي شخص عليه، كما يجب الحذر من الكيانات الوهمية، وضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق، ووزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة.

ويتم القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد  عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الإلكتروني" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.Tansik.Egypt.gov.eg 

ويمكن للطالب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني عن طريق إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب، حيث أن هناك 3 مراحل لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، حسب مجموع الطلاب بالثانوية العامة، ويبلغ عدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع  75 رغبة.

خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد

وجاءت القواعد الواجب مراعاتها عند ترتيب الرغبات:

• يتم ترتيب الرغبات وفقًا للآتي:

1. إما بقطاعات التخصص المسموح به لشعبة الطالب أو بالجامعات، وفقًا لرغبة الطالب فى الالتحاق بالكلية أو المعهد الذى يريد الالتحاق به، وكذلك طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

2. ويجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول، قبل الاختيار في النطاق الجغرافي التالي له، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر، ويمكن للطالب طباعة الرغبات التي قام بإدخالها، والحصول على إيصال برقم محدد، مؤرخ بتاريخ وساعة التقديم، أو الاحتفاظ بنسخة من رغبات الطالب على حاسبه الشخصي؛ حتى يمكنه الرجوع إليها وقت الحاجة.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة

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اعلان النتيجة التعليم العالي والبحث العلمي التواصل الاجتماعي التنسيق الالكتروني التوزيع الجغرافى الجامعات الحكومية والمعاهد المرحلة الثانية للتنسيق المعاهد الحكومية

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