الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مؤشرات تنسيق طب بيطري 2023 -2024 ورابط موقع التنسيق الإلكتروني

التنسيق الإلكتروني
التنسيق الإلكتروني

تنسيق طب بيطري 2023 محور اهتمام الكثيرين من طلاب الشعبة العلمية بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023-2024 خاصة من الطلاب الذين لم يوفقوا في الالتحاق بكلية الطب والجراحة أو طب الأسنان والتي انتهت الأماكن الشاغرة بهم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات.

تنسيق طب بيطري 2023 - 2024

كلية الطب البيطري أحد الكليات التي يوجد بها أماكن شاغرة في العديد من الجامعات المصرية لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لذلك تعد محور اهتمام مئات الألاف من طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة والذي من المتوقع ان يكون مماثل لتنسيق العام الماضي وإليكم تنسيق طب بيطري 2023 :-

مؤشرات تنسيق كلية الطب البيطري 2023

  • تنسيق كلية الطب البيطري بجامعة الإسكندرية 361 درجة.
  • تنسيق كلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق 363 درجة.
  • تنسيق كلية الطب البيطري بجامعة العريش 366 درجة.
  • تنسيق كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة 360 درجة.
  • تنسيق كلية الطب البيطري بجامعة المنوفية 362 درجة.
  • تنسيق كلية الطب البيطري بجامعة المنيا 359 درجة.
  • تنسيق كلية الطب البيطري بجامعة الوادي الجديد 356 درجة.
  • تنسيق كلية الطب البيطري بجامعة أسوان 357 درجة.
  • تنسيق كلية الطب البيطري بجامعة أسيوط 361 درجة.
  • تنسيق كلية الطب البيطري بجامعة بنها 360 درجة.
  • تنسيق كلية الطب البيطري بجامعة بني سويف 357 درجة.
  • تنسيق كلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي 360 درجة.
  • تنسيق كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور 362 درجة.
  • تنسيق كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج 364 درجة.
  • تنسيق كلية الطب البيطري بجامعة عين شمس 363 درجة.
  • تنسيق كلية الطب البيطري بجامعة السويس 358 درجة.
  • تنسيق كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ 359 درجة.
  • تنسيق كلية الطب البيطري بجامعة السادات 358 درجة.
  • تنسيق كلية الطب البيطري بجامعة نطروح 356.5 درجة.

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رابط الاستعلام عن نتائج تنسيق المرحلة الثانية 2023

يستطيع طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات المصرية الاستعلام عن أسماء الكليات المرشح لها الطلاب وفقا لقواعد وضوابط مكتب التنسيق لطلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتيها العلمية والأدبية، وذلك من خلال موقع التنسيق الرسمي التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال هذا الرابط (من هنا).

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