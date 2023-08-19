تنسيق معهد فني تمريض 2023: الشروط والمستندات المطلوبة

تعتبر مهنة التمريض من المهن الإنسانية والاجتماعية الهامة، التي تساهم في تقديم الرعاية الصحية للمرضى والمصابين، وتعزز من جودة الحياة للأفراد والمجتمعات. لذلك، يسعى العديد من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة إلى الالتحاق بكليات أو معاهد التمريض، التي تؤهلهم للحصول على درجة علمية أو دبلوم فني في هذا المجال.

ولكن، للحصول على فرصة الدخول إلى معهد فني تمريض، يجب على الطالب أن يتوافق مع شروط ومتطلبات التقديم والقبول، وأن يكون على دراية بالمستندات المطلوبة والمواعيد المحددة، وأن يتابع المؤشرات والحدود الدنيا للتنسيق، التي تختلف باختلاف المحافظات والشعب.

تنسيق معهد فني تمريض 2023

في السطور التالية، نستعرض الإحصائيات حول تنسيق معهد فني تمريض لعام 2023 -2024 في مصر.

تنسيق المعهد الفني للتمريض بطنطا 327 درجة بنسبة 79.75%.

تنسيق المعهد الفني للتمريض بالمنصورة 326 درجة بنسبة 79.51%.

تنسيق المعهد الفني للتمريض بالزقازيق 314 درجة بنسبة 76.58%.

تنسيق المعهد الفني للتمريض بكفر الشيخ 311 درجة بنسبة 75.85%.

تنسيق المعهد الفني للتمريض بشبين الكوم 303 درجة بنسبة 75.12%.

تنسيق المعهد الفني للتمريض بالإسكندرية 307 درجة بنسبة 74.87%.

تنسيق المعهد الفني للتمريض بالجونة 303 درجة بنسبة 73.90%.

تنسيق المعهد الفني للتمريض بالمنيا 293 درجة بنسبة 71.46%.

تنسيق المعهد الفني للتمريض بأسيوط 293 درجة بنسبة 71.46%.

تنسيق المعهد الفني للتمريض بسوهاج 290 درجة بنسبة 70.73%.

تنسيق المعهد الفني للتمريض جنوب الوادي 289 درجة بنسبة 70.48%.

تنسيق المعهد الفني للتمريض ببنها 286 درجة بنسبة 69.75%.

شروط التقديم في معهد فني تمريض 2023 2024

هي كالتالي:

1- يجب أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم الفني أو الشهادات المعادلة في نفس العام مع دراسة اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية.

2- يجب أن يقوم الطالب بالتسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالتنسيق الحكومي وملء البيانات المطلوبة واختيار الرغبات ورفع المستندات المطلوبة.

3- يجب أن يسدد الطالب رسوم اختبارات القبول المحددة على الموقع الإلكتروني، وأن يحضر للاختبار في الموعد المحدد.

4- في حالة قبول الطالب مبدئيًا، يجب أن يتوجه إلى مقر المعهد ويقدم المستندات الأصلية للفحص والتأكد من صحتها.

5- يجب أن يسدد الطالب 25% من قيمة المصروفات الدراسية للفصل الدراسي الأول ومصروفات الخدمات الطلابية كاملة ورسوم الكشف الطبي.

6- يجب أن يستخرج الطالب كارنيه المعهد ويجري اختبار تحديد مستوى للغة الإنجليزية.

7- يجب أن يسدد الطالب باقي مصروفات العام الدراسي قبل بدء الدراسة بأسبوعين على الأقل.