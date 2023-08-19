شهد تنسيق الثانوية العامة 2023 بالمنيا تحديد مجموع 218 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام، ومجموع 180 كحد أدنى للقبول بفصول الخدمات بالتعليم الثانوي العام، ومجموع 175 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي الخاص، ومجموع 208 كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي الرياضي.

تنسيق الثانوية العامة 2023 المنيا

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد اعتمد تنسيق الثانوية العامة 2023 المنيا للقبول بالصف الأول الثانوي العام والخاص والثانوى الفنى على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي 2023 / 2024.

من جانبه، قال حمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه تم قبول باقي الطلاب الناجحين في الدورين الأول والثاني بمدارس التعليم الثانوي الفني ونوعياته المختلفة (صناعي – تجارى – زراعي – فندقي – مزدوج) مشيرا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 /2023، بلغ 91247 طالبا، حضر منهم 87905 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 65309 طالباً، بنسبة نجاح 74.29%.

تنسيق الثانوية العامة 2023 المنيا

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد وافق على تخفيض درجات القبول خلال تنسيق الثانوية العامة 2023 بعدد من مدارس التعليم الثانوي العام للعام الدراسي 2023 / 2024 لتصبح 215 درجة للقبول بالثانوي العام، وذلك لاستكمال الأعداد المطلوبة، ولوجود أماكن شاغرة ببعض المدارس، كما وافق على الطلبات المقدمة من مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، بتخفيض درجات القبول ببعض مدارس التعليم الفني، وذلك لعدم استكمال بعض مدارس التعليم الفني الإعدادي المطلوبة من الطلاب