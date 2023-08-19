السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نتيجة تنسيق الثانوية العامة لمرحلة ثانية 2023 لجميع الشعب

تنسيق الثانوية العامة
تنسيق الثانوية العامة

نتيجة تنسيق الثانوية العامة  لمرحلة ثانية 2023 لجميع الشعب من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل .

 

الدستور تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر .

نتيجة تنسيق الثانوية العامة  لمرحلة ثانية 2023 لجميع الشعب

كانت  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  نشرت على موقعها الإلكترونى درجات الحد الأدنى للق بول فى  تنسيق المرحلة الثانية 2023/2024،وجاء الحد الادنى لجميع شعب الثانوية العامة كالتالى :

الحد الأدنى لشعبة علمي علوم ورياضة 250 درجة فأكثر بنسبة 60.98%،

الحد الأدنى لشعبة أدبي 238 درجة فأكثر 58.5%

نتيجة تنسيق الثانوية العامة  لمرحلة ثانية 2023 لجميع الشعب

 

طهغدا السبت آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب تنسيق المرحلة الثانية  للثانوية العامة :2023

وكشفت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي،وذلك من خلال بيان على موقعها الإلكترونى.

واشار البيان إلى أنه   ستنتهي أعمال تسجيل رغبات الطلاب على موقع التنسيق الإلكتروني الساعة 7:00 مساء غد السبت الموافق 19 أغسطس الجاري، حيث ستعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منتصف الأسبوع الجاري مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

مؤشرات تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2023

وعلى صعيد متصل أكد البيان على إرفاق  الوزارة لدرجات الحدود الدنيا لكافة الكليات والمعاهد في تنسيق المرحلة الثانية 2023 لكافة الشعب على موقع التنسيق الإلكتروني، وفي نفس المؤتمر ستعلن الوزارة عن تفاصيل تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .%.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

المؤشرات الأولية لكليات القمة بـ تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة بناءًا على تنسيق العام الماضى كان كالتالى :

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم

 

361

 

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم

 

361

 

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم

 

361

 

طب بيطري الإسكندرية

 

361

 

طب بيطري الزقازيق

 

363

 

طب بيطري العريش

 

356

 

طب بيطري القاهرة

 

360

 

طب بيطري المنوفية

 

362

 

طب بيطري المنيا

 

359

 

طب بيطري الوادي الجديد

 

356

 

طب بيطري أسوان

 

357

 

طب بيطري أسيوط

 

361

 

طب بيطري بنها

 

360

 

طب بيطري بني سويف

 

357

 

طب بيطري جنوب الوادي

 

360

 

طب بيطري دمنهور

 

362

 

طب بيطري سوهاج

 

364

 

طب بيطري عين شمس

 

363

 

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية

 

358

 

طب بيطري كفر الشيخ

 

363

 

طب بيطري مدينة السادات

 

358

 

طب بيطري مطروح

 

356.5

 

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة

 

352

 

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر

 

276

 

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج

 

265

 

 

المؤشرات الأولية لكليات القمة في تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي

 

تجارة انتساب موجه الزقازيق

 

271

 

تجارة انتساب موجه السويس

 

262

 

تجارة انتساب موجه العريش

 

261

 

تجارة انتساب موجه المنصورة

 

274

 

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

 

264

 

تجارة انتساب موجه أسوان

 

262

 

تجارة انتساب موجه أسيوط

 

260

 

تجارة انتساب موجه بنها

 

268

 

تجارة انتساب موجه بني سويف

 

260

 

تجارة انتساب موجه بورسعيد

 

263

 

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي

 

262

 

تجارة انتساب موجه دمنهور

 

263

 

تجارة انتساب موجه دمياط

 

271

 

تجارة انتساب موجه سوهاج

 

259

 

تجارة انتساب موجه طنطا

 

262

 

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

 

264

 

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ

 

262

 

تجارة انتساب موجه مدينة السادات

 

261

 

تجارة سوهاج

 

265

 

آداب المنيا

 

258

 

آداب الوادي الجديد

 

272

 

آداب انتساب موجه الزقازيق

 

265

 

آداب انتساب موجه الفيوم

 

261

 

آداب انتساب موجه المنصورة

 

270

 

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

 

263

 

آداب انتساب موجه المنيا

 

256

 

آداب انتساب موجه الوادي الجديد

 

257

 

آداب انتساب موجه أسوان

 

259

 

آداب انتساب موجه أسيوط

 

256

 

آداب انتساب موجه بني سويف

 

258

 

آداب انتساب موجه بورسعيد

 

263

 

آداب انتساب موجه جنوب الوادي

 

255

 

آداب انتساب موجه دمنهور

 

262

 

آداب انتساب موجه دمياط

 

261

 

آداب انتساب موجه سوهاج

 

255

 

آداب انتساب موجه طنطا

 

263

 

آداب انتساب موجه كفر الشيخ

 

261

 

آداب أسيوط

 

259

 

آداب بني سويف

 

263

 

آداب جنوب الوادي

 

257

 

آداب سوهاج

 

258

 

تربية (تعليم ابتدائي) العريش

 

205

 

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد

 

225

 

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان

 

218

 

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط

 

260

 

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف

 

251

 

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي

 

250

 

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة

 

245

 

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج

 

244

 

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح

 

236

 

تربية (طفولة) العريش

 

212.1

 

تربية (طفولة) الوادي الجديد

 

244

 

تربية (طفولة) أسوان

 

220

 

تربية (طفولة) جنوب الوادي

 

258

 

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة

 

240

 

تربية (طفولة) دمنهور

 

261

 

تربية (طفولة) سوهاج

 

248

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