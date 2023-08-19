نتيجة تنسيق الثانوية العامة لمرحلة ثانية 2023 لجميع الشعب
نتيجة تنسيق الثانوية العامة لمرحلة ثانية 2023 لجميع الشعب من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل .
الدستور تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر .
نتيجة تنسيق الثانوية العامة لمرحلة ثانية 2023 لجميع الشعب
كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نشرت على موقعها الإلكترونى درجات الحد الأدنى للق بول فى تنسيق المرحلة الثانية 2023/2024،وجاء الحد الادنى لجميع شعب الثانوية العامة كالتالى :
الحد الأدنى لشعبة علمي علوم ورياضة 250 درجة فأكثر بنسبة 60.98%،
الحد الأدنى لشعبة أدبي 238 درجة فأكثر 58.5%
نتيجة تنسيق الثانوية العامة لمرحلة ثانية 2023 لجميع الشعب
طهغدا السبت آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة :2023
وكشفت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي،وذلك من خلال بيان على موقعها الإلكترونى.
واشار البيان إلى أنه ستنتهي أعمال تسجيل رغبات الطلاب على موقع التنسيق الإلكتروني الساعة 7:00 مساء غد السبت الموافق 19 أغسطس الجاري، حيث ستعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منتصف الأسبوع الجاري مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023
وعلى صعيد متصل أكد البيان على إرفاق الوزارة لدرجات الحدود الدنيا لكافة الكليات والمعاهد في تنسيق المرحلة الثانية 2023 لكافة الشعب على موقع التنسيق الإلكتروني، وفي نفس المؤتمر ستعلن الوزارة عن تفاصيل تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .%.
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي
المؤشرات الأولية لكليات القمة بـ تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة بناءًا على تنسيق العام الماضى كان كالتالى :
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم
361
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم
361
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم
361
طب بيطري الإسكندرية
361
طب بيطري الزقازيق
363
طب بيطري العريش
356
طب بيطري القاهرة
360
طب بيطري المنوفية
362
طب بيطري المنيا
359
طب بيطري الوادي الجديد
356
طب بيطري أسوان
357
طب بيطري أسيوط
361
طب بيطري بنها
360
طب بيطري بني سويف
357
طب بيطري جنوب الوادي
360
طب بيطري دمنهور
362
طب بيطري سوهاج
364
طب بيطري عين شمس
363
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية
358
طب بيطري كفر الشيخ
363
طب بيطري مدينة السادات
358
طب بيطري مطروح
356.5
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
352
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر
276
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
265
المؤشرات الأولية لكليات القمة في تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي
تجارة انتساب موجه الزقازيق
271
تجارة انتساب موجه السويس
262
تجارة انتساب موجه العريش
261
تجارة انتساب موجه المنصورة
274
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم
264
تجارة انتساب موجه أسوان
262
تجارة انتساب موجه أسيوط
260
تجارة انتساب موجه بنها
268
تجارة انتساب موجه بني سويف
260
تجارة انتساب موجه بورسعيد
263
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي
262
تجارة انتساب موجه دمنهور
263
تجارة انتساب موجه دمياط
271
تجارة انتساب موجه سوهاج
259
تجارة انتساب موجه طنطا
262
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية
264
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ
262
تجارة انتساب موجه مدينة السادات
261
تجارة سوهاج
265
آداب المنيا
258
آداب الوادي الجديد
272
آداب انتساب موجه الزقازيق
265
آداب انتساب موجه الفيوم
261
آداب انتساب موجه المنصورة
270
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم
263
آداب انتساب موجه المنيا
256
آداب انتساب موجه الوادي الجديد
257
آداب انتساب موجه أسوان
259
آداب انتساب موجه أسيوط
256
آداب انتساب موجه بني سويف
258
آداب انتساب موجه بورسعيد
263
آداب انتساب موجه جنوب الوادي
255
آداب انتساب موجه دمنهور
262
آداب انتساب موجه دمياط
261
آداب انتساب موجه سوهاج
255
آداب انتساب موجه طنطا
263
آداب انتساب موجه كفر الشيخ
261
آداب أسيوط
259
آداب بني سويف
263
آداب جنوب الوادي
257
آداب سوهاج
258
تربية (تعليم ابتدائي) العريش
205
تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد
225
تربية (تعليم ابتدائي) أسوان
218
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط
260
تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف
251
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي
250
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة
245
تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج
244
تربية (تعليم ابتدائي) مطروح
236
تربية (طفولة) العريش
212.1
تربية (طفولة) الوادي الجديد
244
تربية (طفولة) أسوان
220
تربية (طفولة) جنوب الوادي
258
تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة
240
تربية (طفولة) دمنهور
261
تربية (طفولة) سوهاج
248