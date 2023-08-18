الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مؤشرات تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2023

جريدة الدستور

مع بدء تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة سعى الطلاب وأولياء أمورهم معرفة تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2023 عبر جوجل، وبدء استعدادات الطلاب للتقديم بتنسيق الكليات 2023/2024، حيث أن أعلنت وزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي، نتائج تنسيق المرحلة الأولى 2023، وهو الذي بناء عليها قد تم الكشف عن الحد الأدنى، بالشعبة العلمية والشعبة الأدبية، الذي سيحق لهم تسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثانية 2023 للجامعات.

مؤشرات تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2023

ويستعرض "الدستور"، في هذه السطور القادمة مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية لعام 2023 علمي رياضة، وخطوات تسجيل الرغبات من خلا موقع التنسيق الإلكتروني.

تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي رياضة

ويتساءل الطلاب وأولياء الأمور، عن جميع مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية في عام 2023 علمي رياضة، حيث أن سيبدأ كافة الطلاب الناجحون في نتيجة الثانوية العامة، الحاصلون على كافة درجات تساوي الحد الأدنى بتنسيق الثانوية العامة 2023 في المرحلة الثانية، أو ما هو أكثر منها، يتسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، والذي يترقب أن يتم إغلاقه أمام الطلاب في مساء أمس السبت المقبل الموافق 19 من أغسطس الجاري، لهذا يتاح الاطلاع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية لعام 2023 علمي رياضة، كما في هذه السطور التالية.

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

270 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

  • حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة حلوان رياضة مجموع 338.
  • حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة مجموع 331.
  • تنسيق حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة بنها رياضة 335.
  • ذكاء اصطناعي المنوفية جامعة شبين الكوم رياضة مجموع 332.
  • حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة السادات رياضة مجموع 332.
  • الذكاء الاصطناعي جامعة كفر الشيخ رياضة مجموع 338.
  • حاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية رياضة مجموع 343.
  • حاسبات ومعلومات العريش رياضة مجموع 330.
  • حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 330.
  • حاسبات ومعلومات جامعة الزقازيق رياضة مجموع 337.
  • تنسيق حاسبات ومعلومات جامعة الفيوم رياضة مجموع 331.
  • حاسبات ومعلومات جامعة  سويف رياضة مجموع 329.
  • حاسبات ومعلومات جامعة المنيا رياضة مجموع 328.
  • حاسبات ومعلومات جامعة قنا رياضة مجموع 328.
  • حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة مجموع 327.
  • حاسبات ومعلومات جامعة سوهاج رياضة مجموع 327.
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