بدء العد التنازلي لإعلان نتيجة تنسيق رغبات الكليات ويتضاعف التساؤل عن موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 عبر جوجل، والتي بدأ تسجيل كافة رغبات الطلاب بها في يوم الثلاثاء الماضي، لكي يتمكنوا من معرفة الكليات التي قد تم ترشيحها لهم.

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، وموعد انتهاء التنسيق.

وحددت وزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي كافة تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية لعام 2023، والتي قد بدأت أمس الثلاثاء الموافق يوم 15 أغسطس، وسيستمر تسجيل رغبات الطلاب بها وتكون لمدة 5 أيام متواصلة، وإلى يوم السبت القادم الموافق يوم 19 من أغسطس الجاري، ويتمكن الطلبة الذين قاموا بالتسجيل لتغيير رغباتهم في حال إذا رغبوا بذلك خلال تلك المدة.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

وعن موعد نتيجة التنسيق للمرحلة الثانية 2023، فجرت العادة أن سيتم إعلان نتيجة التنسيق وتكون خلال 72 ساعة فقط من الانتهاء للمرحلة، ما سينبئ أن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية تكون من المنتظر أن ستظهر خلال 72 ساعة للانقضاء يوم السبت القادم.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي قامت بتحديد كافة تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية وتكون بحد أدنى بمجموع 250 درجة فأكثر أي تكون بنسبة 60.98% لجميع طلاب الشعبة العلمية، وتكون بعدد طلبة 259 ألفا و445 طالبا وطالبة، وعدد 238 درجة فأكثر أي بنسبة تكون 58.05% لطلبة الشعبة الأدبية.

طريقة الدخول لموقع التنسيق؟

الآن التسجيل متاح للمرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة وتكون بحد أدنى 250 للشعب العلمية ومجموع 238 للشعبة الأدبية.

وللدخول على موقع التنسيق الإلكتروني والبدء بتسجيل الرغبات اضغط من هنا.

موعد انتهاء تنسيق المرحلة الثانية 2023

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، بصفته وزير التعليم العالي، عن موعد انتهاء المرحلة الثانية في تنسيق القبول يالجامعات 2022-2023، والمحدد انتهاؤها في يوم الإثنين الموافق 22 أغسطس الجاري.

وجاء الحد الأدنى في تنسيق المرحلة الثانية 2023 بالشعبة العلمية بنحو، 246 درجة، وتكون بنسبة مئوية 60%، بينما سيبلغ الحد الأدنى في تنسيق المرحلة الثانية للتنسيق، للشعبة الأدبية مجموع 238 درجة، أي بنسبة مئوية 58.05%.