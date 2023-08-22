رابط موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023 الجيزة وخطوات التسجيل

وفرت مديرية التعليم بالجيزة موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023 أول أمس الأحد ويستمر لمدة 5 أيام فقط، ويتيح موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس الجيزة التحويل لجميع سنوات التعليم بداية من روضة الأطفال وحتى المرحلة الثانوية ، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023 الجيزة .

رابط موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023 الجيزة

فعلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة الأحد الماضي رابط موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023 الجيزة ، حتى الجمعة 25 أغسطس الجاري.

ويستطيع الطلاب وأولياء الأمور إجراء التحويل الإلكتروني بين المدارس عن طريق الضغط على الرابط التالي: https://www.gizaedu.net/tran.html ، ثم اتباع التعليمات حيث يوفر الموقع تسجيل بيانات تحويل الطالب، و وتعديل البيانات بالرقم القومي، والاستعلام عن نتيجة التحويل الإلكتروني بين المدارس .

خطوات تسجيل التحويل الإلكتروني للطلاب

بعد الدخول إلى موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023 الجيزة من الرابط السابق ، اضغط على أيقونة طب التقدم للتحويل إلى المدارس الرسمية العربية و الرسمية للغات والرسمية للغات المتميزة

ويؤكد الموقع أنه من حق ولى الامر التقدم بطلب تحويل واحد فقط ويمكن تعديله ، كما يجب تسجيل جميع الارقام باللغة الانجليزية، كما يجب مراعاة تسجيل الرقم القومى للطفل من واقع شهادة الميلاد، و ادخال جميع الرغبات الخاصة بالإدارة، وكتابة الارقام باللغة الانجليزية فقط، وكتابة المجموع رقم و ليس نسبة او احرف ومن مرحلة رياض الاطفال حتى الصف الثالث الابتدائى اكتب رقم 1.

ثم اكتب كافة البيانات الموجودة في طلب التحويل الإلكتروني وتشمل «الرقم القومى للطفل - اسم الطفل - النوع – العنوان- الموبيل - نوع التحويل - المحافظة المحول منها - الإدارة المحول منها - التبعية المحول منها - المدرسة المحول منها - المرحلة الدراسية - الصف الدراسي المنقول إليه الطالب - مجموع الطالب - الإدارة المراد التحويل إليها - التبعية المراد التحويل إليها الرغبة الاولى - له إخوة بالمدرسة - الرغبة الثانية - له إخوة بالمدرسة »، ثم الضغط على زر حفظ لتسجيل البيانات ، ويمكن للطالب طباعتها من زر الطباعة .