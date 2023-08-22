الثلاثاء 22 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023 الجيزة وخطوات التسجيل

وفرت مديرية التعليم بالجيزة موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023 أول أمس الأحد ويستمر لمدة 5 أيام فقط، ويتيح موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس الجيزة التحويل لجميع سنوات التعليم بداية من روضة الأطفال وحتى المرحلة الثانوية ، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023 الجيزة . 

رابط موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023 الجيزة

فعلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة الأحد الماضي رابط موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023 الجيزة ، حتى الجمعة 25 أغسطس الجاري. 

ويستطيع الطلاب وأولياء الأمور إجراء التحويل الإلكتروني بين المدارس عن طريق الضغط على الرابط التالي: https://www.gizaedu.net/tran.html ، ثم اتباع التعليمات حيث يوفر الموقع تسجيل بيانات تحويل الطالب، و وتعديل البيانات بالرقم القومي، والاستعلام عن نتيجة التحويل الإلكتروني بين المدارس . 

رابط الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس بالجيزة 2023/2024

رابط التحويل بين المدارس 2023 الإلكتروني وخطوات التقديم

خطوات تسجيل التحويل الإلكتروني للطلاب 

بعد الدخول إلى موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023 الجيزة من الرابط السابق ، اضغط على أيقونة طب التقدم للتحويل إلى المدارس الرسمية العربية و الرسمية للغات والرسمية للغات المتميزة

ويؤكد الموقع أنه من حق ولى الامر التقدم بطلب تحويل واحد فقط ويمكن تعديله ، كما يجب تسجيل جميع الارقام باللغة الانجليزية، كما يجب مراعاة تسجيل الرقم القومى للطفل من واقع شهادة الميلاد، و ادخال جميع الرغبات الخاصة بالإدارة، وكتابة الارقام باللغة الانجليزية فقط، وكتابة المجموع رقم و ليس نسبة او احرف ومن مرحلة رياض الاطفال حتى الصف الثالث الابتدائى اكتب رقم 1.

ثم اكتب كافة البيانات الموجودة في طلب التحويل الإلكتروني  وتشمل «الرقم القومى للطفل - اسم الطفل - النوع – العنوان- الموبيل - نوع التحويل - المحافظة المحول منها - الإدارة المحول منها - التبعية المحول منها - المدرسة المحول منها - المرحلة الدراسية  - الصف الدراسي المنقول إليه الطالب - مجموع الطالب - الإدارة المراد التحويل إليها - التبعية المراد التحويل إليها  الرغبة الاولى  - له إخوة بالمدرسة - الرغبة الثانية  - له إخوة بالمدرسة   »، ثم الضغط على زر حفظ لتسجيل البيانات ، ويمكن للطالب طباعتها من زر الطباعة . 

txt

بالرابط.. خطوات تقديم جامعة المنصورة الأهلية 2023

التحويل الالكتروني بين المدارس التحويل الإلكتروني بين المدارس الجيزة مديرية التعليم بالجيزة خطوات تسجيل التحويل الإلكتروني اجراء التحويل الإلكتروني

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

تحرك برلمانى عاجل لرفع البلوكات الخرسانية حول قلعة قايتباى

أول تحرك برلمانى للمصالحة بين مرتضى والخطيب: "آن الأوان لطى صفحة الخلافات"

ظهرت الآن| نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 والحدود الدنيا للكليات

وزير التربية يستعرض جهود خطة صيانة المبانى المدرسية

تتنفس كذبًا.. الإرهابية تروج لوجود تجمعات بإحدى المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار فى الخليل

"النقل السورية": إصابة عسكرى وخسائر مادية فى العدوان الإسرائيلى على دمشق

إصابات وحالات اختناق فى مواجهات مع الاحتلال بمنطقة "بئر المحجر" بمدينة الخليل