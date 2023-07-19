رابط التحويل بين المدارس 2023 الإلكتروني وخطوات التقديم

رابط التحويل بين المدارس.. يبحث العديد من أولياء الأمور عن رابط التحويل الإلكتروني بين المدارس في بداية شهر يوليو الجاري، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التحويل الإلكتروني بين المدارس للعام الدراسي 2023-2024، ويمكن التقديم ابتداءً من الأول من يوليو 2023 وحتى منتصف الشهر المقبل.

ونرصد في التقرير التالي رابط التحويل بين المدارس:

رابط التحويل بين المدارس

سيتم حساب العمر إلكترونيًا في الأول من أكتوبر عام 2024، كما سيتم تنفيذ عملية التحويل الإلكتروني بين المدارس في نفس العام بشكل حصري لجميع مراحل التعليم الرسمية العربية واللغوية والمتميزة.

ويمكن للطلاب في مراحل رياض الأطفال والتعليم الأساسي الابتدائي والإعدادية والثانوية التحويل بشكل إلكتروني بين المدارس، يجب على ولي الأمر التسجيل على الرابط الرسمي المخصص لهذه العملية والمسؤولية عن صحة البيانات المسجلة تقع على عاتقه.

يمكن الحصول على الرابط الرسمي لعملية التحويل بين المدارس لعام 2023-2024 من خلال الرابط المرفق من هنـــــــــــا.

ضوابط التحويل الإلكتروني

في الفترة من 2023 إلى 2024، ستكون هناك ضوابط للتحويل الإلكتروني بين المدارس، وذلك عبر توفير أربعة استمارات تحويل تحتاج إلى موافقة كل من المدرستين.

كما يجب تقديم صورتي بطاقة الهوية للأب أو وثيقة توكيل خاصة من الأب إلى أي شخص يرغب في نقل أبنائه، ويجب أن تكون هذه الوثائق موثقة من الشهر العقاري.

كما يجب الحصول على إقرار ولاية تعليمية للأم على أبنائها أو وثيقة توكيل من الأب إلى الأم، ويجب تقديم صورة من هذه الوثائق.

وأخيراً، يجب الحصول على إقرار التحويل من الشخص المسؤول عن التحويل، ويجب تقديم صورة منه.

إجراءات المدرسة المحول إليها الطالب

تتضمن إجراءات تحويل الطالب إلى مدرسة جديدة جمع طلبات التحويل وإعداد كشف مجمع يتضمن الأصل والصورة، وإرسالها إلى الإدارة للاعتماد من لجنة التحويلات، ثم استلامها.

كما يجب أن يتضمن الطلب صورة من استمارة التحويل وبطاقة تحقيق الشخصية للأب أو صورة من التوكيل الخاص أو من قرار الولاية التعليمية للقائمين بالتحويل، وصورة من إقرار التحويل.