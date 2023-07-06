رابط موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023 بالخطوات

موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023 من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها عبر محركات بحث الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل أولياء الأمور بمحافظات مصر، للحصول على موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023 لتسجيل بيانات الطالب بسهولة.

موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023

وتزامناً مع اهتمام أولياء الأمور بمعرفة كيفية إتمام عمليه التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023 بشكل إلكتروني، يرصد موقعنا “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يرغب في معرفتها الكثير من الأباء والأمهات ومن ضمنها ضوابط التحويل الإلكترونى بين المدارس 2023-2024، موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023، وإليكم التفاصيل على النحو التالي وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023 يستطيع أولياء الأمور التحويل لأبنائهم من خلال استخدام الموقع الإلكتروني بين المدارس 2024/2023 في محافظة القاهرة من هذا الرابط أضغط هنــــــــــا.

كما يستطيع أولياء الأمور التقدم بطلب التحويلات بين المدارس لأبنائهم بمحافظة الجيزة من خلال هذا اللينك الإلكتروني ولتوفير الوقت على الأهالي أضغط هنـــــــــا.

ضوابط التحويل الإلكترونى بين المدارس 2023-2024

1 - تقديم 4 استمارات تحويل تأخذ موافقة المدرستين.

2 - تقديم صورتي بطاقة تحقيق الشخصية للأب.

3 - تجهيز توكيل خاص من الأب لأي شخص بنقل الأبناء موثق من الشهر العقاري - صورة منه.

4 - الحصول على إقرار ولاية تعليمية للأم على أبنائها أو توكيل للأم من الأب - صورة منهما.

5 - إقرار تحويل على القائم بالتحويل صورة منه.

تعليمات التسجيل

1 - يبدأ التسجيل من 1/7/2023 و ينتهى 31/7/2023 .

2 - يتم التسجيل من خلال ولى الامر فقط وصحة البيانات المسجلة مسئوليته.

3 - ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقه حتى يتم حساب سن الطالب الفعلى فى اول اكتوبر 2023 إلكترونيا.

4 - سوف يتم اعلان نتيجة التحويلات بدايتناً من 15-8-2023.

5 - اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.

6 - في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.