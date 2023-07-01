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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالرابط.. اليوم بدء التحويل الإلكترونى لتلاميذ المدارس من المحافظات للقاهرة

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

ينتظر الكثير من أولياء الأمور، فتح باب التحويلات بين المدارس، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن بدء تفعيل الخدمة الإلكترونية لتحويلات التلاميذ بين المدارس والإدارات ومن المحافظات للقاهرة للعام الدراسي 2023/2024.

التحويل الإلكترونى لتلاميذ المدارس من المحافظات للقاهرة 

وأكدت مديرية التربية والتعليمية بالقاهرة، أنه بداية من اليوم السبت الموافق 2023/7/1 وحتى الإثنين الموافق 2023/7/31 سيتم تفعيل الخدمة الإلكترونية لتحويلات التلاميذ بين المدارس والإدارات ومن المحافظات للقاهرة، للعام الدراسي 2023/2024، وذلك على الرابط التالي: https://eduserv.cairo.gov.eg.

وأوضحت أن هذه الخدمة متاحة لجميع المراحل للمدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات بداية من (KG2) الصف الثاني لرياض الأطفال إلى الصف الثالث الثانوي العام، مشددة على ضرورة التأكد من أن جميع حالات التحويل للتلاميذ بين المدارس تمت من خلال استمارة الخدمات الإلكترونية، مشيرة إلى أن استمرار التحويل الورقي (اليدوي) مستمر للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.

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