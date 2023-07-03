موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023.. فتحت مديريات التربية والتعليم باب التحويل الإلكتروني بين المدارس للعام الدراسي 2023 -2024، وذلك في اليوم الأول من شهر يوليو لهذا العام، ولاحظ الكثير من أولياء الأمور ارتفاع معدل البحث عن شروط وكيفية التحويل بين المدارس الرسمية والرسمية لغات والمتميزة.

وفي ذات السياق، أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظتي القاهرة والجيزة عن بدء فترة التقدم لطلبات التحويل بين المدارس الرسمية العربية واللغات الرسمية والمتميزة للعام الدراسي 2023/2024.

ويمكن للطلاب تقديم طلبات التحويل خلال الفترة من السبت 1 يوليو وحتى الاثنين 31 يوليو 2023.

موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023

يمكن لأولياء الأمور التحويل لأبنائهم من خلال استخدام رابط التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024/2023 في محافظة القاهرة من هنــــــــــا.

كما يمكن لأولياء الأمور التقدم بطلب التحويلات بين المدارس لأبنائهم بمحافظة الجيزة من هنـــــــــا.

موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023.. الضوابط والتعليمات

يجب على الراغبين في التحويل بين المدارس قراءة الضوابط والتعليمات بعناية قبل التسجيل.

يحق لولي الأمر تقديم طلب تحويل واحد فقط، ويمكن تعديله حتى نهاية مدة التقدم في 31/7/2023.

يجب تسجيل جميع الأرقام باللغة الإنجليزية لإتمام إجراءات التحويل.

يجب متابعة موقع المديرية بعد 15/8/2023 للاستعلام عن النتيجة، أو الاستعلام عن نتيجة التحويلات بين المدارس من خلال لجان التحويلات بالإدارة التعليمية التي تم التقدم لها.

موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023.. شروط يجب توافرها

قامت مديريات التربية والتعليم بتحديد عدة شروط يجب توافرها لتمكين الطلاب من التحويل بين المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية العربية، ومن بين هذه الشروط:

عدم التحويل إلى أكثر من إدارة في نفس المحافظة، وعدم التحويل من المدارس الرسمية العربية إلى المدارس التجريبية للغات، والسماح بالتحويل من المدارس الرسمية المتميزة للغات إلى المدارس الرسمية للغات، والسماح بالتحويل من المدارس الرسمية للغات إلى المدارس الرسمية المتميزة للغات، والسماح بالتحويل من المدارس الخاصة للغات إلى المدارس الرسمية للغات بنوعيها.

كما يتطلب تصعيد الطفل من المستوى الثاني في رياض الأطفال إلى الصف الأول الابتدائي تقديم أوراق المرحلة الابتدائية.

موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023.. الأوراق والمستندات المطلوبة

وفيما يخص إجراءات التحويل في المدارس التجريبية لعام 2023/2024، يجب تحرير استمارة طلب التحويل من المدرسة، وتقديم 4 صور شخصية حديثة للطالب، واجتياز المقابلة الشخصية للطالب والوالدين، والحصول على موافقة المدرسة المراد التحويل إليها، وتقديم بيان نجاح مختوم من الإدارة التعليمية لآخر صف دراسي للطالب، وتسديد المصروفات الدراسية خلال 10 أيام من إعلان نتائج التحويلات، وتقديم 4 استمارات تحويل من المدرسة التي يقيد بها الطالب (المراد التحويل منها).