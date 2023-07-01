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السبت 01 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لينك موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023

المدارس الابتدائية
المدارس الابتدائية

لينك موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023 من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها بشكل مكثف من قبل أولياء الأمور.

ويبحث الكثير من أولياء الأمور عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وبموقع “جوجل” بمحافظات مصر لمعرفة لينك موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023 وذلك تزامنا مع بداية التقديم اليوم السبت الموافق 1 يوليو 2023.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من أولياء الأمور لمعرفة شروط التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023، لذلك يرصد موقعنا “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يرغب الأباء والأمهات معرفتها للحصول على لينك موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023ـ وإليكم التفاصيل وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

لينك موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023

وقررت وزارة التربية والتعليم إتاحة إمكانية التحويلات بين المدارس لمدة شهر كامل بداية من اليوم 1 يوليو 2023 وحتى نهاية الشهر.

يمكنك الأن تسجيل بيانات الطالب أو الطالبة عبر موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023  عبر الرابط التالي، اضغط هنا.

شروط التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023  للعام الدراسي 2023/2024 وهي كما يلي:

1 - لا يمكن التحويل لأكثر من إدارة في نفس المحافظة.

2 - روابط التحويل بين المدارس متاحة إلكترونيًا فقط بين الإدارات المختلفة ومن خاص عربي لحكومة عربي، ومن خاص لغات إلى تجريبي لغات ومتميز، أو إلى المدارس الحكومية عربي.

3 - التحويل إلى المدارس الخاصة أو خارج مصر - العائدين من الخارج - يكون ورقيًا ولا يوجد لهم تحويل إلكتروني.

4 - غير مسموح نهائيا بالتحويل من مدارس عربي سواء حكومة أو خاص إلى تجريبي لغات.

5 - لا يسمح بالتحويل في مراحل ابتدائي المدارس الرسمية (التجريبية) لمن لم يحصل على شهادة مرحلة رياض أطفال من مدرسة خاصة لغات (شرط التحويل وجود بيان قيد لمرحلتي رياض أطفال لغات).

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