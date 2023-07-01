10 مصابين فى حادث تصادم سيارتين بالشرقية

أصيب 10 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص على طريق "القاهرة- الإسماعيلية تجاه العاشر من رمضان" بنطاق محافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص على طريق "القاهرة- الإسماعيلية تجاه العاشر من رمضان"، والذي أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متنوعة.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى "ابن سينا" بالعاشر من رمضان، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.