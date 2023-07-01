‏بعد نشر الصور عبر "فيسبوك".. جزار المونوريل فى قبضة أمن القاهرة

ألقى رجال الأمن بالقاهرة، القبض على جزار علق لحومًا على أحد أعمدة المونوريل في شارع ذاكر حسين بمدينة نصر.

‏وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول صور وتعليقات المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الـFacebook بقيام جزار بتعليق اللحوم على أحد أعمدة قطار المنازل في شارع ذاكر حسين بمدينة نصر، الأمر الذي لاقى سخرية كبيرة من رواد التواصل الاجتماعي عبر صفحاتهم الشخصية.

‏تحرك رجال الأمن بالاشتراك مع مسئول الصحة ومباحث التموين بالقاهرة وتم ضبط الجزار وجار عرضه على النيابة التي تولت التحقيق.