ads
الجمعة 30 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم": بدء التحويل بين المدارس غدا

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التحويلات بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة والمدارس التجريبية الرسمية (التجريبى) 2023/2024 بجميع مراحل التعليم الإبتدائي والإعدادي والثانوي، بداية من غدا السبت الموافق 1 يوليو وتستمر حتى نهاية شهر يوليو.

وحددت الوزارة شروط التحويل بين المدارس للعام الدراسي 2023/2024

  1. التحويل ليس لأكثر من إدارة في نفس المحافظة.

2- روابط التحويل متاحة إلكترونيًا فقط بين الإدارات المختلفة ومن خاص عربي لحكومة عربي، ومن خاص لغات إلى تجريبي لغات ومتميز، أو إلى المدارس الحكومه عربي.

3- التحويل إلى الخاص أو من خارج مصر أي العائدين من الخارج، يكون ورقيًا ولا يوجد لهم تحويل إلكتروني.

4 - غير مسموح بالتحويل من مدارس عربي سواء حكومة أو خاص إلى تجريبي لغات.

5- غير مسموح بالتحويل في مراحل ابتدائي المدارس الرسمية (التجريبية) لمن لم يحصل على شهادة مرحلة رياض أطفال من مدرسة خاصة لغات (شرط التحويل وجود بيان قيد لمرحلتي رياض أطفال لغات).

وجاءت خطوات التحويل بين مدارس القاهرة كالتالي :

1- الدخول على هذا الرابط  

2- اضغط على لوحة الخدمات، ثم الضغط على التحويلات المدرسية.

3 - سوف تظهر أمامك قائمة بها ثلاث اختيارات وهم:

- استمارة طلب التحويل

- طباعة التحويل

- الاستعلام عن نتيجة التحويل

4 - قوم بالضغط على خانة "استمارة طلب التحويل"، ثم تقوم بملء البيانات المطلوبة واضغط على "التالي".

5 - يستكمل ولي الأمر طلب التحويل والإقرار ويتم الضغط على "التالي".

6 - يظهر لك ما تم إدخاله من بيانات ويتم تأكيد الطلب بالضغط على "تأكيد طلب".

التحويل بين مدارس القاهرة الاستعلام عن نتيجة التحويل الدراسي الجديد التربية والتعليم والتعليم الفني المدارس الحكومية المدارس الرسمية المدارس التجريبية

الأكثر قراءة

10 مصابين بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي في المنيا

في ذكري 30 يونيو.. تطبيق التحول الرقمي بمناهج "التعليم"

خلال 9 سنوات.. مليار و600 مليون جنيه إعانات الطوارئ للعمال في الشركات المتعثرة

موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2023 في مصر

هبوط أرضي بجوار مستشفى المبرة بالمحلة.. والأهالي يطالبون بمحاسبة المقصرين

التحفظ على سائق سيارة صدم طفلا في القنطرة شرق بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

جسور الثقة والثقافة المؤسسية

حسين دعسة

حددها ​​رئيس الوزراء السابق لأوكرانيا: عناصر نحو انتصار أوكرانيا وإحلال السلام مع روسيا

مدحت بشاى

عندما تكون الوصاية جاهلة وغاشمة

عبد الرحيم طايع

النوستالجيا القاتلة!

بسنت حسن

حلف الثلاثين من يونيو

ماجد حبته

شفرة 30 يونيو

د. محمد عفيفي

30 يونيو

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟