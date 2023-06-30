"التعليم": بدء التحويل بين المدارس غدا

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التحويلات بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة والمدارس التجريبية الرسمية (التجريبى) 2023/2024 بجميع مراحل التعليم الإبتدائي والإعدادي والثانوي، بداية من غدا السبت الموافق 1 يوليو وتستمر حتى نهاية شهر يوليو.

وحددت الوزارة شروط التحويل بين المدارس للعام الدراسي 2023/2024

التحويل ليس لأكثر من إدارة في نفس المحافظة.

2- روابط التحويل متاحة إلكترونيًا فقط بين الإدارات المختلفة ومن خاص عربي لحكومة عربي، ومن خاص لغات إلى تجريبي لغات ومتميز، أو إلى المدارس الحكومه عربي.

3- التحويل إلى الخاص أو من خارج مصر أي العائدين من الخارج، يكون ورقيًا ولا يوجد لهم تحويل إلكتروني.

4 - غير مسموح بالتحويل من مدارس عربي سواء حكومة أو خاص إلى تجريبي لغات.

5- غير مسموح بالتحويل في مراحل ابتدائي المدارس الرسمية (التجريبية) لمن لم يحصل على شهادة مرحلة رياض أطفال من مدرسة خاصة لغات (شرط التحويل وجود بيان قيد لمرحلتي رياض أطفال لغات).

وجاءت خطوات التحويل بين مدارس القاهرة كالتالي :

1- الدخول على هذا الرابط

2- اضغط على لوحة الخدمات، ثم الضغط على التحويلات المدرسية.

3 - سوف تظهر أمامك قائمة بها ثلاث اختيارات وهم:

- استمارة طلب التحويل

- طباعة التحويل

- الاستعلام عن نتيجة التحويل

4 - قوم بالضغط على خانة "استمارة طلب التحويل"، ثم تقوم بملء البيانات المطلوبة واضغط على "التالي".

5 - يستكمل ولي الأمر طلب التحويل والإقرار ويتم الضغط على "التالي".

6 - يظهر لك ما تم إدخاله من بيانات ويتم تأكيد الطلب بالضغط على "تأكيد طلب".