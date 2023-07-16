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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023| اللينك الرسمي

طلاب
طلاب

موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023 من الكلمات البحثية التي تتصدر كافة محركات حاليا من قبل أولياء الأمور الراغبين في نقل قيد أبنائهم من مدرسة إلى أخرى سواء في نفس المحافظة أو محافظة أخرى خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 لأسباب تتعلق بنوع التعليم (عام، تجريبي) أو نقل عمل ولي الأمر من محافظة إلى أخرى.

موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023/2024

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا)  يمكن من خلاله نقل أوراق قيد الطلاب من مدرسة إلى أخرى حيث تم تفعيل موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023 ( الحكومين التجريبي، الخاص) خلال العام الدراسي المقبل.

يذكر أن التحويل من مدرسة إلى أخرى لا يتم إلا من خلال الموقع الإلكتروني فقط  ولا يقبل أي تحويلات ورقية ويتم التفضيل على أساس أسباب النقل والأماكن الشاغرة في المدرسة المحول إليها ونوع التعليم المطلوبة التحويل إليه واستكمال أوراق التحويل.

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رابط موقع التحويل الالكتروني بين المدارس 2023 بمحافظة القاهرة

خطوات التحويل بين المدارس 2023-2024

يمكن إجراءات نقل قيد الطلاب من مدرسة إلى أخرى للعام الدراسي المقبل 2023-2024 في كافة محافظات الجمهورية من خلال بعض الخطوات الإلكترونية البسيطة والتي تتمثل فيما يلي :-

  • الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفني الخاص بالتحويل (من هنا).
  • اختيار أيقونة التحويل بين المدارس.
  • تحديد المدرسة المراد التحويل منها (اسم المدرسة والإدارة التعليمية والمحافظة).
  • تحديد المدرسة المراد التحويل إليها (اسم المدرسة والإدارة التعليمية والمحافظة).
  • إدخال بيانات الطالب الراغب في التحويل بدقة ( الاسم كاملا، الرقم القومي،….).
  • تحميل كافة الأوراق اللازمة للتحويل.
  • إدخال وسيلة تواصل ( رقم هاتف محمول أو بريد إلكتروني).
  • الضغط على كلمة حفظ الطلب.
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رابط موقع التحويل الالكتروني بين المدارس 2023 بمحافظة القاهرة

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موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023

موعد الاستعلام عن طلبات التحويل بين المدارس 2023

يمكن لأولياء الأمور الراغبين في تحويل أبنائهم من مدرسة إلى أخرى خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 الاستعلام عن طلبات التحويل خلال شهر سبتمبر المقبل قبل انطلاق العام الدراسي الجديد بوقت كاف يسمح بالتقدم بأوراق قيد الطالب في المدرسة المحول إليها وعقد اختبارات اللازمة للطلاب الجدد للقبول النهائي في المدرسة من عدمه.

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