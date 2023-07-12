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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

اتحاد البنوك يؤكد صرف الحوالات الخارجية للعملاء بنفس عملة التحويل دون قيود

محمد الاتربي
محمد الاتربي

أكد اتحاد البنوك المصرية، الالتزام التام بصرف قيمة التحويلات الخارجية لمستحقيها بنفس عملة التحويل، نافيًا ما يتردد من شائعات بشأن التوقف عن صرف حوالات المصريين بالخارج أو اشتراط الحصول على ما يقابلها بالعملة المحلية.

وأوضح الاتحاد أن تلقى الأموال المحولة من خارج مصر إلى الداخل عن طريق البنوك، لا يخضع لأية قيود، وأن صرفها يتم بالعملة الأساسية التى تم التحويل بها أو بالعملة المحلية حسب رغبة العميل.

وشدد اتحاد البنوك على «أن الودائع الأجنبية داخل الجهاز المصرفي آمنة تمامًا»، وتشهد معدلات زيادة مستمرة لتلامس حاليًا مستوى الـ50 مليار دولار، موضحًا أن استثمارها يتم وفق أفضل المعايير المصرفية وبدون أي مخاطر، وذلك لتمويل عدد من المشروعات التي تحقق إيرادات بالعملة الأجنبية، مؤكدًا عدم صحة ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تبديد هذه الودائع أو صرفها لأصحابها بالعملة المحلية.

ودعا الاتحاد إلى ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف ضرب مقومات الاقتصاد المصري وإضعاف الثقة في مؤسسات القطاع المصرفي في الوقت الذي تحظى فيه البنوك المصرية بالإشادة الدولية نظرًا لقوة أدائها ومتانة مؤشراتها وكفاءتها التشغيلية.

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