ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط موقع التحويل الالكتروني بين المدارس 2023 بمحافظة القاهرة

طلاب
طلاب

موقع التحويل الالكتروني بين المدارس 2023.. يقوم أولياء أمور الطلاب في المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية الرسمية بالبحث عن رابط موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس لعام 2023، لذا يرصد “الدستور” في التقرير التالي كافة المعلومات والروابط الخاصة بـ موقع التحويل الالكتروني بين المدارس 2023.

موقع التحويل الالكتروني بين المدارس 2023 مديرية القاهرة

توفر مديرية التربية والتعليم بالقاهرة رابطًا إلكترونيًا لموقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023، ليتمكن أولياء الأمور الراغبين في التقديم لطلب التحويل الإلكتروني من تحديد محافظة القاهرة كوجهة لهم. يمكن الوصول إلى هذا الرابط عن طريق الضغط هنا.

خطوات التحويل من مدرسة لأخرى في محافظة القاهرة

يمكن البدء في عملية التحويل الإلكتروني بالدخول إلى الموقع المخصص عن طريق الضغط على الرابط المتاح: https://eduserv.cairo.gov.eg/.

بعد ذلك، يتم اختيار خيار التحويلات المدرسية والدخول إلى تحويلات الطلاب للعام الدراسي 2023-2024. 

يتبع ذلك الضغط على زر استمارة طلب التحويل و قراءة التعليمات بعناية، بعد ذلك، يجب الضغط على كلمة "استمرار" المتاحة في الأسفل لعرض استمارة التحويل وملئها.

من هنا.. رابط موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023

رابط موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023 بالخطوات

موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023

لينك موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023

وبالنسبة لضوابط التسجيل في موقع التحويل بين المدارس، يحق لولي الأمر تقديم طلب تحويل واحد فقط، ويجب تسجيل جميع الحقول التي تحمل علامة (*)، ويتم تسجيل رقم الهوية الوطنية للطفل المذكور في شهادة الميلاد. 

كما يجب إدخال جميع الرغبات الخاصة بالإدارة، وكتابة الأرقام باللغة الإنجليزية فقط، ويجب كتابة المجموع بصورة رقمية وليس نسبة أو أحرف، حيث يتم تسجيل الرقم 1 لمرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي.

وفيما يتعلق بالاستعلام عن نتائج المرحلة الأولى، يمكن متابعة موقع المديرية بعد مرور 15 يومًا من تاريخ 8/15/2023 أو الاستعلام من خلال لجان التحويلات بالإدارة التعليمية التي تقدم إليها الطالب.

ضوابط التحويل الإلكترونى بين المدارس 2023-2024:

• يجب توفير أربعة استمارات تحويل تحصل على موافقة المدرستين.
• يجب توفير صورتي بطاقة تحقيق الشخصية للأب، أو توكيل خاص من الأب لأي شخص ينقل الأبناء ويكون موثقًا من الشهر العقاري، مع صورة منه.
• يجب الحصول على إقرار ولاية تعليمية للأم على أبنائها، أو توكيل للأم من الأب، مع صورة منهما.
• يجب الحصول على إقرار تحويل من القائم بالتحويل، مع صورة منه.

موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023 التحويل الالكتروني المدارس 2023 المدارس الحكومية مديرية التربية والتعليم بالقاهرة التحويلات المدرسية

الأكثر قراءة

فيتوريا "يمنع" النصر السعودي من تسجيل صفقاته الجديدة

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية فى البنوك اليوم

ثعابين فى حدائق بدر.. والأهالى يستغيثون "حتى لا تقع كارثة"

الإسكان: متابعة استكمال إجراءات توفيق أوضاع الأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة

مصرع سيدة تعرضت لصعق كهربائى فى إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى

كشف غموض العثور على جثة سيدة مسنة بقرية المسين بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى

البيت الأبيض يدعو حكومة الاحتلال لاحترام الحق فى التجمع السلمى للمتظاهرين

أزمات إسرائيل بين الجفاء الأمريكى وتحالفات نتنياهو.. ما التداعيات؟