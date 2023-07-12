رابط موقع التحويل الالكتروني بين المدارس 2023 بمحافظة القاهرة

موقع التحويل الالكتروني بين المدارس 2023.. يقوم أولياء أمور الطلاب في المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية الرسمية بالبحث عن رابط موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس لعام 2023، لذا يرصد “الدستور” في التقرير التالي كافة المعلومات والروابط الخاصة بـ موقع التحويل الالكتروني بين المدارس 2023.

موقع التحويل الالكتروني بين المدارس 2023 مديرية القاهرة

توفر مديرية التربية والتعليم بالقاهرة رابطًا إلكترونيًا لموقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023، ليتمكن أولياء الأمور الراغبين في التقديم لطلب التحويل الإلكتروني من تحديد محافظة القاهرة كوجهة لهم. يمكن الوصول إلى هذا الرابط عن طريق الضغط هنا.

خطوات التحويل من مدرسة لأخرى في محافظة القاهرة

يمكن البدء في عملية التحويل الإلكتروني بالدخول إلى الموقع المخصص عن طريق الضغط على الرابط المتاح: https://eduserv.cairo.gov.eg/.

بعد ذلك، يتم اختيار خيار التحويلات المدرسية والدخول إلى تحويلات الطلاب للعام الدراسي 2023-2024.

يتبع ذلك الضغط على زر استمارة طلب التحويل و قراءة التعليمات بعناية، بعد ذلك، يجب الضغط على كلمة "استمرار" المتاحة في الأسفل لعرض استمارة التحويل وملئها.

وبالنسبة لضوابط التسجيل في موقع التحويل بين المدارس، يحق لولي الأمر تقديم طلب تحويل واحد فقط، ويجب تسجيل جميع الحقول التي تحمل علامة (*)، ويتم تسجيل رقم الهوية الوطنية للطفل المذكور في شهادة الميلاد.

كما يجب إدخال جميع الرغبات الخاصة بالإدارة، وكتابة الأرقام باللغة الإنجليزية فقط، ويجب كتابة المجموع بصورة رقمية وليس نسبة أو أحرف، حيث يتم تسجيل الرقم 1 لمرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي.

وفيما يتعلق بالاستعلام عن نتائج المرحلة الأولى، يمكن متابعة موقع المديرية بعد مرور 15 يومًا من تاريخ 8/15/2023 أو الاستعلام من خلال لجان التحويلات بالإدارة التعليمية التي تقدم إليها الطالب.

ضوابط التحويل الإلكترونى بين المدارس 2023-2024:

• يجب توفير أربعة استمارات تحويل تحصل على موافقة المدرستين.

• يجب توفير صورتي بطاقة تحقيق الشخصية للأب، أو توكيل خاص من الأب لأي شخص ينقل الأبناء ويكون موثقًا من الشهر العقاري، مع صورة منه.

• يجب الحصول على إقرار ولاية تعليمية للأم على أبنائها، أو توكيل للأم من الأب، مع صورة منهما.

• يجب الحصول على إقرار تحويل من القائم بالتحويل، مع صورة منه.