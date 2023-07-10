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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

من هنا.. رابط موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023

طلاب
طلاب

يبحث العديد من المواطنين خلال هذه الأيام عن التحويل الإلكتروني بين المدارس للعام 2023، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن استقبالها لطلبات باب التحويلات بين المدارس الرسمية والرسمية لغات للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

التحويل الالكتروني بين المدارس 2023 

وأعلنت الوزارة أن التحويل يتم من خلال الموقع الالكتروني المخصص لذلك، وبالتزامن مع زيادة البحث بمحرك "جوجل" الشهير عن موقع التحويل الالكتروني بين المدارس 2023 نقدمه لكم من خلال هذه السطور:

موقع التحويل الالكتروني بين المدارس 2023:

رابط موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023 بالخطوات

موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023

وفرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، رابط إلكترونيا لموقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023، لقدرة أولياء الأمور الراغبين في التقديم لطلب التحويل الإلكتروني الذي يحددونه بمحافظة القاهرة، ويتم ذلك من خلال الضغط على هذا الرابــط .

خطوات التحويل من مدرسة لأخرى في محافظة القاهرة

-تبدأ الخطوات بالدخول على موقع التحويل الإلكتروني من خلال الضغط هنــا.

-ويليه خطوة اختيار التحويلات المدرسية، ثم القيام بالدخول على تحويلات الطلاب لعام 2023-2024.

-ثم يتم الضغط على استمارة طلب تحويل، وقراءة التعليمات جيدًا.

-ويليه خطوة الضغط على كلمة استمرار التي تظهر في الأسفل، ومن ثم تظهر استمارة التحويل فيجب القيام بملئها. 

ضوابط التسجيل بموقع التحويل بين المدارس

-يحق لولي الأمر التقدم بطلب تحويل واحد فقط.

-جميع الحقول التى بها علامة (*) يجب تسجيل البيانات بها، ويتم تسجيل الرقم القومي للطفل المذكور بشهادة الميلاد.

-ضرورة إدخال جميع الرغبات الخاصة بالإدارة، ثم كتابة الارقام باللغة الانجليزية فقط.

 -يجب كتابة المجموع رقم وليس نسبة أو أحرف، وتبدأ من مرحلة رياض الاطفال حتى الصف الثالث الابتدائى يكتب رقم 1.

 -ويمكن الاستعلام عن نتيجة المرحلة الاولى من خلال متابعة موقع المديرية بعد يوم 15/8/2023 أو الاستعلام من خلال لجان التحويلات بالإدارة التعليمية التي تم التقدم لها الطالب.

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