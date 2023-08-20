الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالرابط.. خطوات تقديم جامعة المنصورة الأهلية 2023

جامعة المنصورة الأهلية
جامعة المنصورة الأهلية

من الموضوعات التي يكثر البحث عنها هو رابط تقديم جامعة المنصورة الأهلية وتفاصيل التقديم الخاص بالجامعات الأهلية للعام الدراسي القادم 2023/2024.

تقديم جامعة المنصورة الاهلية

 

في التقرير التالي نعرض رابط تقديم جامعة المنصورة الاهلية والتفاصيل التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تفاصيل التقديم. 

يمكن التقديم في جامعة المنصورة الأهلية من الرابط التالي حيث تم فتح باب القبول في التقديم للعام الدراسي القادم 2023/2024.admission.mansnu.edu.eg 

يتم تسجيل الدخول بالبريد الالكتروني وكلمة السر  بعد إنشاء حساب على موقع الجامعة 

مع ضرورة التأكد من صحة البيانات الواردة بطلب الالتحاق ومطابقتها للواقع مع دعمها بالمستندات الأصلية فورًا حال طلبها والا سوف تلغى استمارة التقديم تلقائيًا. 

تكون الدراسة في الجامعة باللغة الانجليزية ويكون بنظام التعلم الالكتروني والساعات المعتمدة. 

كان قد تم فتح باب التقدم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات الأهلية من الثلاثاء الماضي 15 أغسطس 2023. 

 

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الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة المنصورة 

 

شهادة الثانوية العامة 2023 ونسختين منها 

شهادة ميلاد الطالب ونسختين منها 

نسخة من بطاقة الرقم القومي 

6 صور شخصية 

نموذج 2 جند 

6 جنود للذكور حسب العمر 

بريد القبول المرسل للطالب 

نسخة من جوار السفر لغير المصريين 

إيصال سداد تكاليف الفصل الدراسي الأول 

 

الجامعات الأهلية في مصر 

 

الجامعات الأهلية الموجودة في مصر عددها 20 جامعة وهي (الجلالة، العلمين الدولية، الملك سلمان الدولية، المنصورة الجديدة، المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، النيل الأهلية، الأهلية الفرنسية في مصر، مصر للمعلوماتية، أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، المنيا الأهلية، المنوفية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، الإسكندرية الأهلية، بني سويف الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

 

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